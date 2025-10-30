VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
VIDEO. Atraparon al cómplice del hombre que baleó a una cajera en La Plata: conducía un Uber en Capital Federal
Milei suma a su Gabinete a la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada
Cuando Dios jugó en La Plata: cruces contra Estudiantes, Gimnasia, la Selección en El Bosque y noche "Única" con Messi
La Comuna prevé para 2026 una suba de tasas del 30 por ciento en La Plata
La fiesta en La Plata que terminó a los tiros y con heridos: hay dos menores detenidos
Asamblea caliente en Gimnasia, con las elecciones a la vista: todo lo que hay que saber
“No sé por qué te deje”: Wanda Nara sorprendió a Maxi López con un inesperado reclamo en MasterChef
VIDEO. “Me dijo que la rampa no funcionaba y se fue”: una platense con discapacidad apuntó contra un colectivero
Gime Accardi, tras confirmarse el romance de Nico Vázquez: “Mi lugar seguro en tiempos difíciles”
VIDEO.- "¡Peligro derrumbe!": más reclamos en el corazón de La Plata por desprendimientos de los balcones
Polémicas declaraciones de Julia Mengolini: “Para ser tenista, tenés que ser tonto”
El Concejo Deliberante aprobó la exención de tasas para el frigorífico Gorina
Tragedia en el Frigorífico de Gorina: hallan muerto a un operario en el sector de desposte
Morena Rial seguirá en la cárcel: los argumentos del por qué le negaron la prisión domiciliaria
Macri aseguró que en 2027 el PRO tendrá un candidato a presidente competitivo
El fuego arraso con una vivienda en Los Hornos, se quedaron con lo puesto y realizan colecta
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Tensa calma en Río de Janeiro tras la "Operación Contención", el operativo más letal en la historia de Brasil
Drama en Villa Elisa: montañas de basura, roedores que se hacen "panzadas" y vecinos a la "cacería" del camión recolector
EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
Encuentro en La Plata para promover el empleo inclusivo de jóvenes y adultos con discapacidad
Bessent volvió a felicitar a Milei, envió un mensaje a los mercados y afirmó: "Esta es la última oportunidad"
Otro fuerte choque en Tolosa: una mujer fue asistida por el SAME
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Esta tarde en la Sede Social de calle 4, se realizará la Asamblea Anual Ordinaria de Gimnasia, en un momento convulsionado por el complicado presente deportivo y por los constantes cuestionamientos a la actual comisión, que se supo que no se presentará en las próximas elecciones. El llamado para los socios está previsto para las 18:00 horas, con inicio formal desde las 19:00.
En el orden del día figuran la designación de dos socios para firmar el acta, la lectura de la asamblea anterior, el informe de la comisión revisora de cuentas, la aprobación de la Memoria y los estados contables hasta el 30 de junio, y el presupuesto de recursos y gastos para el período actual.
El ejercicio que se presenta arroja un superávit de $4.022.179.754, cifra influida mayormente por ventas de futbolistas como Felipe Sánchez y Benjamín Domínguez. Sin embargo, ese dato positivo convive con un aumento del pasivo del club, que pasó de $13.542.600.640 a $14.173.650.664 -equivalente a cerca de USD 11,6 millones según la cotización al 30 de junio-.
Por otra parte, el club informó que gasta entre transporte, hotelería, comidas y asistencia medica, U$S 1.440.000 por año para asistir a sus mas de 1900 deportistas, mientras que en Gastos de conservación y mantenimiento de sus 4 sedes se invirtieron U$S 630.000.
Aunque la conducción anunciará logros importantes -como una inversión de USD 4.350.000 en obras, además de destacadas reducciones de juicios (por ejemplo, el cierre del expediente de Ángel Cappa, tras 14 años)-, el principal foco de tensión se ubica en el área deportiva: el primer equipo nuevamente pelea por la permanencia y los socios ya advierten que la Asamblea será “el puntapié inicial de la campaña política” para los comicios a fines de noviembre.
LE PUEDE INTERESAR
Cuando Dios jugó en La Plata: cruces contra Estudiantes, Gimnasia, la Selección en El Bosque y noche "Única" con Messi
LE PUEDE INTERESAR
Racing hizo frente pero se quedó sin final
Se espera una concurrencia cercana a los 500 socios en la sede, conscientes de que el acto no solo dirimirá cuestiones formales sino que también servirá como plataforma de posicionamiento político-institucional.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí