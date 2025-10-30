Morena Rial seguirá en la cárcel: los argumentos del por qué le negaron la prisión domiciliaria

Hay más problemas para Morena Rial. Ahora, la hija del periodista Jorge Rial, recibió la noticia menos deseada: la jueza Andrea Rodríguez Mentasty decidió rechazar el pedido de prisión domiciliaria.

Entonces, Morena deberá permanecer detenida en la Unidad 51 de Magdalena hasta el comienzo del juicio oral.

Allí, se supo que, la decisión de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty estuvo basada en que Morena "incumplió las pautas impuestas en la excarcelación" al tiempo que "se constató que no residió en el domicilio fijado", es decir, no estuvo viviendo con su hermana Rocío tal como había dejado sentado en el Tribunal.

Además, según la Justicia "expuso al menor en contexto de riesgo vinculado con la actividad ilícita investigada" lo que dejó, sin dudas, un precedente de que no procuraría querer resguardar el bienestar de su hijo más chico.