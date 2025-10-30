Atraparon al cómplice del hombre que baleó a una cajera en La Plata: conducía un Uber en Capital Federal

Luego de siete meses de investigación, la Policía logró la detención del cómplice del brutal ataque contra una cajera en un supermercado de La Plata. El arresto se concretó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de que identificaron al acusado a raíz del análisis de cámaras y rastreo de líneas telefónicas que utilizaba. Su cómplice, el presunto autor de los disparos, había sido detenido meses atrás.

El detenido fue identificado como, de 35 años y nacionalidad dominicana, quien fue aprehendido durante un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle Chile al 1200 de CABA. En la vivienda se secuestró un teléfono celular que será objeto de pericias.

El hecho ocurrió el 7 de abril de 2025 en un local de la cadena UNIMAC, situado en la intersección de avenida 7 y calle 80, en el barrio de Villa Elvira. Allí, una joven de 19 años que trabajaba como cajera fue atacada por un hombre que ingresó al comercio, la grabó con un celular y acto seguido le disparó al abdomen y a la mano.

La mujer fue trasladada al Hospital San Martín, donde fue intervenida exitosamente y quedó fuera de peligro. El agresor había escapado en un vehículo Renault Logan blanco (dominio OZF 785) con dirección hacia la Capital Federal. Las investigaciones, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, el registro del Anillo Digital y seguimiento telefónico, permitieron reconstruir la ruta de huida y avanzar en la causa. El sujeto conducía un vehículo que estaba a nombre de un tercero y solía trabajar como chofer de aplicaciones.



El día que la joven cajera baleada en el súper rompió el silencio

Milena Ashelen Brouchy, una joven de 19 años oriunda de Lomas de Zamora, decidió a principios de este mes dejar atrás su localidad para emprender una nueva etapa en La Plata, en busca de un mejor futuro en el que se proyectó dividir su tiempo entre los estudios y el trabajo. La decisión de salir de su zona de confort no fue nada fácil, sin embargo, en compañía de su novio, tomó un bolso y lo cargó de ropa, sueños e ilusiones.

Fue así que a inicios de este mes se instaló en un monoambiente que alquiló en un sector de Ringuelet. Previo a eso, desde su anterior domicilio, ya había empezado en la búsqueda laboral. Su Currículum Vitae fue compartido a distintos contactos que precisaban aspirantes a ocupar distintos puestos de trabajo, y fue así que un supermercado de Villa Elvira el que finalmente la contactó.

Lo cierto es que Milena fue citada para comenzar a trabajar el miércoles 2 de abril, y lo hizo hasta el día del incidente en el que fue baleada mientras atendía la caja: el lunes 7. Ese día, minutos después de las 17.40, un hombre entró al comercio y sin mediar palabra le disparó. Tras esto, se dio a la fuga rápidamente.

En aquella oportunidad, la joven relató: “lo único que recordó fue el estruendo”. “No vio a la persona que le disparó y se dio cuenta que estaba herida por la gente que le empezó a decir que se quite la campera”. Asimismo dijo que en “La Plata no conoce a nadie” y que “cree que es una amenaza de muerte” no directamente a ella “sino a la gente del local”