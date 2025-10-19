Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Tuvimos el control del partido": Eduardo Domínguez, contundente tras la victoria ante Gimnasia

foto: nicolás braicovich

19 de Octubre de 2025 | 17:53

Tras el triunfo en el clásico platense por 2 a 0, el entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, analizó el rendimiento del equipo en una jornada que volvió a teñir de rojo y blanco a la Ciudad.

“El partido se dio como creíamos, que iba a depender de nosotros, de nuestra personalidad. Por momentos nos salió y por momentos no, pero en el balance general el jugador interpretó bien los momentos del partido y golpeamos en los momentos justos”, aseguró el técnico, valorando la madurez del grupo.

Sobre la figura de Edwuin Cetré, autor del gol decisivo, Domínguez explicó: “Elegimos a Edwuin por su personalidad. Teníamos muchos jóvenes en el equipo. Nos dio esa cuota de gol que tanto buscamos”.

El entrenador destacó la importancia del triunfo tanto en lo futbolístico como en lo emocional: “Estamos muy contentos, es ganar el clásico, tener la felicidad de nuestros hinchas. Fuimos de menor a mayor, pero constantemente tuvimos el control del partido. En un momento entramos en lo que propuso el rival, por suerte lo pudimos abrir al final. Tuvimos posibilidades para aumentar el marcador, pero lo importante era ganar”.

En su análisis del resultado, Domínguez no dudó en remarcar que el marcador no reflejó plenamente la superioridad de su equipo: “Creo que el resultado quedó corto. Lo importante era ganar. Abrimos el marcador, mantuvimos el arco en cero y el rival tuvo pocas llegadas”.

El DT también se refirió al carácter del grupo tras un momento difícil: “Después de la serie de cuartos de final había que ver cómo nos poníamos de pie y creo que el equipo está dando muestras de sobra. Yo estoy tranquilo, a mí no me respalda el resultado, me respaldan los jugadores día a día. Estamos prendidos otra vez en nuestra zona. Estamos bien”.

En ese sentido, destacó la actitud de sus dirigidos: “Podés jugar un poco mejor, te pueden costar algunas situaciones, pero el equipo está. En esta clase de partidos se desenvuelven de una manera que a mí me gusta, se preparan bien”.

Sobre la estrategia, explicó: “Era importante, si conseguíamos un gol, buscar atacar rápido para doblegar al rival. Si los golpeábamos de nuevo iba a ser difícil que se levanten otra vez. Tener la contundencia en el inicio del segundo da una tranquilidad extra que hace mucho no estábamos logrando”.

A la hora de dirigirse al hincha, Domínguez fue enfático: “Al hincha le digo gracias siempre por el apoyo. La fiesta que se vivió hoy es difícil de describir. Antes del partido José (Sosa) nos contó que cuando empezó a jugar en el club costaban estos partidos, y que teníamos que honrar estos momentos. Alargar el historial es para disfrutar y lo tenemos que defender entre todos”.

