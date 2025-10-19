Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
EN VIVO
La Supertransmi de La Redonda: seguí el clásico platense

Ampliar
Policiales

Trágico final para el científico del Conicet en Alemania: fue hallado muerto en un arroyo

El cuerpo de Alejandro Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años fue encontrado en una zona boscosa.

Trágico final para el científico del Conicet en Alemania: fue hallado muerto en un arroyo
19 de Octubre de 2025 | 17:28

Escuchar esta nota

El científico argentino del Conicet, Alejandro Matías Fracaroli, que estaba desaparecido en Alemania desde el pasado lunes, fue encontrado muerto este domingo, según informaron fuentes policiales de ese país. El trágico hallazgo pone fin a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad científica y a su familia.

Según supo Noticias Argentinas, el cuerpo del químico cordobés de 44 años fue descubierto alrededor de las 12:15 (hora local) en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo. La principal hipótesis de las autoridades alemanas, según informó la agencia EFE, es que se trató de un accidente, en el que el investigador probablemente habría caído por causas que aún se desconocen y se habría ahogado.

Fracaroli había sido visto por última vez el martes, cuando no se presentó a trabajar en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT), donde se encontraba realizando una pasantía desde el 26 de agosto. Su celular permanecía apagado desde hacía más de 20 horas, lo que activó las alarmas y el inicio de la búsqueda.

Quién era Alejandro Fracaroli
Alejandro Fracaroli era un científico de destacada trayectoria. Además de ser investigador del Conicet, integraba el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Su trabajo en Alemania, que estaba previsto hasta fin de año, era una pieza clave para su carrera. Se especializaba en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de alto impacto y vanguardia a nivel internacional.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

A qué hora juega Argentina Sub 20, por toda la gloria en el Mundial: hora, formaciones y TV

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional

VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

El Lobo va a UNO con medio equipo nuevo

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado

Robo de película en el Louvre: increíble atraco de 7 minutos que paralizó al mundo y vació una sala histórica
Últimas noticias de Policiales

Enfrentamiento entre "Hells Angels y "Los Tehuelches": 13 demorados, tres heridos y armas incautadas

Dramático choque y rescate en La Plata: una mujer quedó atrapada tras impactar contra el tráiler de un camión estacionado

Secuestraron armas en un control a los “Hells Angels” durante su encuentro en la zona oeste de La Plata

El miedo de cada noche: salvaje asalto mientras dormían
La Ciudad
Taxistas, remiseros y transportistas escolares de La Plata marcharán contra las APP
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo durante el Día de la Madre
Los números del domingo 19 de octubre del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
Día de la Madre ideal para almorzar en familia al aire libre: ¿cómo seguirá el tiempo en La Plata?
VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
Deportes
Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado
A qué hora juega Argentina Sub 20, por toda la gloria en el Mundial: hora, formaciones y TV
Colapinto en el GP de Estados Unidos: el argentino tuvo una mala largada y lidera Verstappen
VIDEO.- Cetré de cabeza y Carrillo aprovechó "el regalo": los goles del clásico platense
El color del clásico: los hinchas, el recibimiento y el homenaje a Russo con banderas y camiseta especial
Información General
Marketing digital: los usuarios, más desconfiados
Investigan el misterioso varamiento de orcas en Tierra del Fuego
Argentina, penúltima en sistemas jubilatorios
De la hermandad a la mafia: cómo los “Hells Angels” se  convirtieron en un imperio criminal
Criminalidad sobre ruedas: los “Cuatro Grandes” del motociclismo fuera de la ley
Espectáculos
El espíritu festivo de Los Auténticos Decadentes conquistó Noches Capitales
“Voy a extrañar el Ministerio de Seguridad”, admitió Bullrich en La Noche de Mirtha
Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad
“El último barco”: el regreso a las raíces de Sting
“& Sons”: un drama familiar con eco universal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla