Trágico final para el científico del Conicet en Alemania: fue hallado muerto en un arroyo

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado
El cuerpo de Alejandro Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años fue encontrado en una zona boscosa.
Escuchar esta nota
El científico argentino del Conicet, Alejandro Matías Fracaroli, que estaba desaparecido en Alemania desde el pasado lunes, fue encontrado muerto este domingo, según informaron fuentes policiales de ese país. El trágico hallazgo pone fin a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad científica y a su familia.
Según supo Noticias Argentinas, el cuerpo del químico cordobés de 44 años fue descubierto alrededor de las 12:15 (hora local) en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo. La principal hipótesis de las autoridades alemanas, según informó la agencia EFE, es que se trató de un accidente, en el que el investigador probablemente habría caído por causas que aún se desconocen y se habría ahogado.
Fracaroli había sido visto por última vez el martes, cuando no se presentó a trabajar en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT), donde se encontraba realizando una pasantía desde el 26 de agosto. Su celular permanecía apagado desde hacía más de 20 horas, lo que activó las alarmas y el inicio de la búsqueda.
Quién era Alejandro Fracaroli
Alejandro Fracaroli era un científico de destacada trayectoria. Además de ser investigador del Conicet, integraba el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).
Su trabajo en Alemania, que estaba previsto hasta fin de año, era una pieza clave para su carrera. Se especializaba en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de alto impacto y vanguardia a nivel internacional.
