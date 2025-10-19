VIDEO.- Como un hincha más: Cetré pasó por 7 y 50 tras el clásico

Luego del contundente triunfo de Estudiantes ante Gimnasia por 2 a 0 en UNO, los hinchas que habían colmado el estadio, deliraron con una nueva victoria albirroja.

Así, los Pinchas tiñeron las calles céntricas tras el pitazo final y muchos de ellos se concentraron en el epicentro de la Ciudad, en el cruce de 7 y 50.

Para sorpresa de muchos de los presentes, apareció inesperadamente la figura de la tarde: Edwuín Cetré.

El atacante colombiano, que abrió el marcador del clásico con un gol de cabeza, apareció en un automóvil importado de color negro y se llevó el cariño de los hinchas.