La Supertransmi de La Redonda: lo que dejó el clásico platense

Deportes

VIDEO.- Como un hincha más: Cetré pasó por 7 y 50 tras el clásico

19 de Octubre de 2025 | 17:58

Escuchar esta nota

Luego del contundente triunfo de Estudiantes ante Gimnasia por 2 a 0 en UNO, los hinchas que habían colmado el estadio, deliraron con una nueva victoria albirroja.

Así, los Pinchas tiñeron las calles céntricas tras el pitazo final y muchos de ellos se concentraron en el epicentro de la Ciudad, en el cruce de 7 y 50. 

Para sorpresa de muchos de los presentes, apareció inesperadamente la figura de la tarde: Edwuín Cetré.

El atacante colombiano, que abrió el marcador del clásico con un gol de cabeza, apareció en un automóvil importado de color negro y se llevó el cariño de los hinchas.

