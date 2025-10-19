Franco Colapinto se rebeló en el GP de Estados Unidos: superó a Gasly y lo dejó último

En el final del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 , Franco Colapinto protagonizó una maniobra tan buena como polémica dentro del equipo Alpine, al superar a Pierre Gasly. Pese a que por radio le pidieron que no supere a su compañero, el argentino se adelantó a Gasly y escaló al 17° puesto, en el que finalizaría la carrera.

#F1xFoxSports | Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en el #USGP



Seguí toda la actividad de Fórmula 1®️ junto a @puenteadrian, @aagulla_TV y @f1andersen en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/qu8Ia2jz7o — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 19, 2025

Al posicionarse muy cerca de Gasly, por radio, el equipo Alpine le pidió que mantuviera su posición y no superara al piloto francés. “¿Qué? ¿Qué? Mantener la posición. Él va lento”, le quejó Colapinto a sus ingenieros, en una breve conversación que fue mostrada por la transmisión oficial.

Inmediatamente después, el joven pilarense decidió sobrepasar a su compañero de equipo, por lo que escaló a la posición 17 y así finalizó la carrera.

De esta forma, Colapinto, que aún no tiene confirmado su contrato con Alpine para la temporada 2026, hizo caso omiso de las directivas y le volvió a ganar al piloto francés.