Franco Colapinto se rebeló en el GP de Estados Unidos: superó a Gasly y lo dejó último

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado
En el final de la carrera, y pese al pedido de su equipo, el argentino pasó a su compañero para finalizar en el puesto 17.
En el final del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, Franco Colapinto protagonizó una maniobra tan buena como polémica dentro del equipo Alpine, al superar a Pierre Gasly. Pese a que por radio le pidieron que no supere a su compañero, el argentino se adelantó a Gasly y escaló al 17° puesto, en el que finalizaría la carrera.
#F1xFoxSports | Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en el #USGP— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 19, 2025
Seguí toda la actividad de Fórmula 1®️ junto a @puenteadrian, @aagulla_TV y @f1andersen en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/qu8Ia2jz7o
Al posicionarse muy cerca de Gasly, por radio, el equipo Alpine le pidió que mantuviera su posición y no superara al piloto francés. “¿Qué? ¿Qué? Mantener la posición. Él va lento”, le quejó Colapinto a sus ingenieros, en una breve conversación que fue mostrada por la transmisión oficial.
Inmediatamente después, el joven pilarense decidió sobrepasar a su compañero de equipo, por lo que escaló a la posición 17 y así finalizó la carrera.
De esta forma, Colapinto, que aún no tiene confirmado su contrato con Alpine para la temporada 2026, hizo caso omiso de las directivas y le volvió a ganar al piloto francés.
