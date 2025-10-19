Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Franco Colapinto se rebeló en el GP de Estados Unidos: superó a Gasly y lo dejó último

En el final de la carrera, y pese al pedido de su equipo, el argentino pasó a su compañero para finalizar en el puesto 17.

Franco Colapinto se rebeló en el GP de Estados Unidos: superó a Gasly y lo dejó último
19 de Octubre de 2025 | 17:59

Escuchar esta nota

En el final del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, Franco Colapinto protagonizó una maniobra tan buena como polémica dentro del equipo Alpine, al superar a Pierre Gasly. Pese a que por radio le pidieron que no supere a su compañero, el argentino se adelantó a Gasly y escaló al 17° puesto, en el que finalizaría la carrera. 

Al posicionarse muy cerca de Gasly, por radio, el equipo Alpine le pidió que mantuviera su posición y no superara al piloto francés. “¿Qué? ¿Qué? Mantener la posición. Él va lento”, le quejó Colapinto a sus ingenieros, en una breve conversación que fue mostrada por la transmisión oficial.

Inmediatamente después, el joven pilarense decidió sobrepasar a su compañero de equipo, por lo que escaló a la posición 17 y así finalizó la carrera.

De esta forma, Colapinto, que aún no tiene confirmado su contrato con Alpine para la temporada 2026, hizo caso omiso de las directivas y le volvió a ganar al piloto francés.

 

