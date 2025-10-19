Escándalo en el Reducido: suspendido Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn por amenazas al árbitro Comesaña

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado
El encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente a la segunda fase del reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional, fue suspendido por presuntas amenazas en el vestuario al arbitro Lucas Comesaña.
El Lobo jujeño se fue al descanso con victoria parcial por 1-0 con gol de Alejandro Quintana a los 42 minutos del primer tiempo.
Comesaña informa que denunciará ante el Tribunal de Disciplina de AFA. Listo muchachos, le van a dar el partido por ganado a Deportivo Madryn.— Termo de Palermo (@palertermo) October 19, 2025
Acaban de cagar en vivo y en directo a Gimnasia de Jujuy. Es una verguenza. https://t.co/FEFuYQIP6H pic.twitter.com/Iqt554P57D
