Escándalo en el Reducido: suspendido Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn por amenazas al árbitro Comesaña

El encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente a la segunda fase del reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional, fue suspendido por presuntas amenazas en el vestuario al arbitro Lucas Comesaña.

El Lobo jujeño se fue al descanso con victoria parcial por 1-0 con gol de Alejandro Quintana a los 42 minutos del primer tiempo.