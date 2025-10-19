Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado
El Gobierno nacional estableció la obligatoriedad de la automatización de al menos una vía en todos los peajes de rutas nacionales. Este cambio en el método de cobro tiene una fecha límite para implementarse.
La medida fue dispuesta a través del Decreto 733/2025,frimado por el Presidente, Guillermo Francos y Mariano Cúneo Libarona. La normativa modifica el artículo 20 del Decreto N° 196/2025, y establece un cronograma para la implementación de sistemas de cobro de peajes en rutas nacionales.
En el caso de la autopista Buenos Aires La Plata, la Ruta 2 y el Corredor del Atlántico (rutas 11, 74 y 56), en principio no regirá la medida ya que son carreteras provinciales y están bajo la órbita de regulación bonaerense.
El decreto busca que se consolide el uso del dispositivo TelePASE como herramienta para la organización de los nuevos sistemas de peaje en todo el territorio nacional.
La Dirección Nacional de Vialidad, bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, deberá asegurar que, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas nacionales concesionadas cuenten con la metodología de pago remoto.
Este tipo de pago automatizado puede ser con barreras y/o con “vías free flow” (automáticas, sin barreras).
En ese sentido, el texto dispuso que Vialidad deberá establecer un “cronograma de implementación de los sistemas de cobro de peajes de cada ruta nacional del país“.
Con esta nueva obligación, se busca garantizar un tránsito vehicular más fluido y seguro. Además, de esta manera, según lo expuesto, se asegura el el pago y se desalienta la evasión.
Cómo funcionan los peajes ahora
Estas son las vías y los tipos de cobro que se realizan en las rutas nacionales:
Vías manuales: canalizadas y con barreras que operan en forma manual. El usuario paga directo a un empleado del peaje el importe correspondiente a su categoría.
Vías automáticas canalizadas: son vías donde los vehículos deben aminorar considerablemente la marcha al traspasarlas. El sistema de identificación detecta el vehículo y dispositivo TelePASE y la barrera se levanta automáticamente.
Vías mixtas (manuales/automáticas): son vías canalizadas con barrera que pueden operar indistintamente, en forma manual y/o mediante identificación automática de vehículos y dispositivo TelePASE.
Vías Free Flow (automáticas sin barreras): no canalizadas que operan con identificación automática de vehículos y dispositivos TelePASE sin la existencia de barreras.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
