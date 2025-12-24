A pocas horas de la Nochebuena, el centro platense vive jornadas intensas de calor, movimiento, filas, vidrieras iluminadas y bolsas cargadas. En medio del apuro y el calor, vecinos y vecinas recorren los comercios en busca de los regalos de último momento para chicos y grandes, mientras Papá Noel afina la lista de pedidos.

Es por eso que el móvil de EL DIA salió esta mañana a la calle para consultar a los platenses qué están comprando y cuáles son los regalos más buscados en esta Navidad. Las respuestas se repiten y marcan tendencias claras: juguetes, ropa, peluches y tecnología encabezan la lista.

“Para los chicos, juguetes. Siempre algo aparece a último momento”, contó una vecina mientras salía de un local del microcentro. Muñecos, juegos didácticos, autos, pelotas y artículos vinculados a personajes infantiles son los más elegidos para los más pequeños.

En el caso de los adultos, la elección cambia. Muchos optan por ropa, calzado, perfumes y accesorios, regalos prácticos pero infaltables bajo el árbol.

“Para los grandes es más ropa o algo útil, depende del presupuesto”, explicó otro entrevistado, reflejando una realidad que atraviesa a muchas familias en este cierre de año.

La tecnología también tiene su lugar, aunque con compras más medidas: auriculares, celulares, parlantes y pequeños electrodomésticos aparecen como opciones frecuentes, sobre todo para adolescentes y jóvenes.

El contexto económico no pasa desapercibido. Varios vecinos señalaron que este año priorizan regalos accesibles, comparan precios y aprovechan promociones, cuotas o descuentos en efectivo.

“Hay que caminar bastante y buscar precios, pero algo se consigue”, resumió una mujer que recorría la peatonal.

Aun así, el espíritu navideño se mantiene intacto. Más allá del valor del regalo, la mayoría coincidió en que lo importante es cumplir con los chicos y compartir en familia.

“Con que los chicos tengan su regalo, ya está. Después lo demás se acomoda”, aseguró un padre, cargando bolsas en plena tarde.

Con comercios colmados y vendedores que extienden horarios, el centro de La Plata vive las últimas horas previas a la Navidad con una mezcla de apuro, ilusión y tradición. Papá Noel ya pasó por las vidrieras y, según los vecinos, este año lleva juguetes, ropa y mucho esfuerzo compartido.