El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"
El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"
VIDEO. Últimas compras navideñas en el centro de La Plata: qué regalos busca Papá Noel a horas de la Nochebuena
¡La mesa de Nochebuena es adentro! Alerta amarillo por tormentas fuertes en La Plata y el tiempo para Navidad
El oficialismo suma apoyo de un sector del PJ para aprobar en el Senado el Presupuesto 2026
Cómo evitar accidentes en los festejos de Nochebuena: ¿sabías que un corcho puede dispararse a 80 Km/h?
Papá Noel a todo ritmo en La Plata: ya leyó más de 4.500 cartas y sigue la recorrida en los barrios
VIDEO. Qué tendrán los platenses en la mesa navideña: testimonios de los vecinos
"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes de La Plata
Servicios públicos en La Plata: ¿qué va a pasar con la recolección de residuos hoy y mañana?
Inocencia fiscal: Caputo anunció cambios para evitar fuertes multas
La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”
Papá Noel ya está en camino a La Plata: su recorrido en vivo y en directo
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Súper Cartonazo: crece el pozo y ahora repartirá 2.000.00 de pesos
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Grupo Randazzo celebró su fiesta de fin de año “Piazza Randazzo en Famiglia”
Se conoció el listado de muñecos y la orden de mudanza abrió polémica
En medio de la pelea PRO-LLA, Jorge Macri reclama por la deuda
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A pocas horas de la Nochebuena, el centro platense vive jornadas intensas de calor, movimiento, filas, vidrieras iluminadas y bolsas cargadas. En medio del apuro y el calor, vecinos y vecinas recorren los comercios en busca de los regalos de último momento para chicos y grandes, mientras Papá Noel afina la lista de pedidos.
Es por eso que el móvil de EL DIA salió esta mañana a la calle para consultar a los platenses qué están comprando y cuáles son los regalos más buscados en esta Navidad. Las respuestas se repiten y marcan tendencias claras: juguetes, ropa, peluches y tecnología encabezan la lista.
“Para los chicos, juguetes. Siempre algo aparece a último momento”, contó una vecina mientras salía de un local del microcentro. Muñecos, juegos didácticos, autos, pelotas y artículos vinculados a personajes infantiles son los más elegidos para los más pequeños.
En el caso de los adultos, la elección cambia. Muchos optan por ropa, calzado, perfumes y accesorios, regalos prácticos pero infaltables bajo el árbol.
“Para los grandes es más ropa o algo útil, depende del presupuesto”, explicó otro entrevistado, reflejando una realidad que atraviesa a muchas familias en este cierre de año.
La tecnología también tiene su lugar, aunque con compras más medidas: auriculares, celulares, parlantes y pequeños electrodomésticos aparecen como opciones frecuentes, sobre todo para adolescentes y jóvenes.
El contexto económico no pasa desapercibido. Varios vecinos señalaron que este año priorizan regalos accesibles, comparan precios y aprovechan promociones, cuotas o descuentos en efectivo.
“Hay que caminar bastante y buscar precios, pero algo se consigue”, resumió una mujer que recorría la peatonal.
Aun así, el espíritu navideño se mantiene intacto. Más allá del valor del regalo, la mayoría coincidió en que lo importante es cumplir con los chicos y compartir en familia.
“Con que los chicos tengan su regalo, ya está. Después lo demás se acomoda”, aseguró un padre, cargando bolsas en plena tarde.
Con comercios colmados y vendedores que extienden horarios, el centro de La Plata vive las últimas horas previas a la Navidad con una mezcla de apuro, ilusión y tradición. Papá Noel ya pasó por las vidrieras y, según los vecinos, este año lleva juguetes, ropa y mucho esfuerzo compartido.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí