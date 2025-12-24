Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

La Ciudad

Papá Noel ya leyó más de 4.500 cartas de niños y niñas de La Plata

Papá Noel ya leyó más de 4.500 cartas de niños y niñas de La Plata
24 de Diciembre de 2025 | 09:56

A falta de algunas horas para la celebración de la Navidad, Papá Noel leyó las más de 4.500 cartas que niños y niñas de La Plata depositaron en el buzón que la Comuna platense instaló en el Palacio Municipal y se mostró conmovido por la sensibilidad y el amor presentes en muchos de los pedidos.

“Me sorprendió que muchos piden un hermanito y más besos y salud para la abuela”, dijo emocionado tras revisar una gran cantidad de mensajes, y agregó entre risas: “Otros no se anduvieron con chiquitas: más de uno pidió conocer a Messi o tener un helicóptero de verdad y un auto de Fórmula 1”.

Custodiado por sus duendes Papá Noel aseguró que hará todo lo posible para cumplir con los sueños y las expectativas de las familias platenses. Es por eso que comenzó desde temprano a preparar los regalos que repartirá en Nochebuena para mantener viva la magia de la Navidad.

Cabe recordar que durante los últimos 15 días, el emblemático personaje se sacó fotos y compartió ilusiones con los más chicos en el frente del Palacio Municipal, junto al tradicional pesebre y al árbol que allí brilla desde el 8 de diciembre.


 

