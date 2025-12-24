Los carteles que causaron confusión en La República de los Niños

Los vecinos de Gonnet y alrededores que suelen hacer uso del predio de La República de los Niños para distintas actividades físicas manifestaron indignación este miércoles. El motivo: una serie de carteles colocados días atrás que generaron una fuerte confusión sobre el acceso al parque.

Este mediodía, los usuarios que acudieron al emblemático espacio se encontraron con el predio cerrado en su totalidad. La situación resultó contradictoria, ya que, si bien se informó oficialmente a los medios de comunicación —como el caso de EL DÍA— que el lugar permanecería cerrado hoy y mañana, la cartelería en el lugar indicaba otra cosa.

En avisos colocados previamente en el perímetro del parque, se comunicó a la comunidad que, durante la jornada del 24 de diciembre, "la Repu" permanecería cerrada solo en su acceso principal (Camino Belgrano) y que el ingreso estaría habilitado por los portones laterales.

Debido a esta información errónea en los carteles, numerosos vecinos asistieron hoy como lo hacen habitualmente, pero no pudieron ingresar por ninguna de las entradas.

Un vecino aseguró que "a la mañana se podía ingresar por los laterales", pero agregó que "después no sabemos qué pasó porque ya no se podía ingresar más por ningún lado".

Además, criticó la falta de respuestas claras: “Hay gente a cargo en la Repu en este momento, pero se contradicen entre ellos”.