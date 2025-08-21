El Polaco fue internado de urgencia y se pierde el viaje de egresados de su hija: cómo está su salud

El cantante de cumbia Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk se encuentra internado por un furúnculo en el glúteo y podría ser sometido a una intervención quirúrgica, lo que pondría en riesgo su participación en el viaje de egresados de su hija mayor, Sol, en caso de no concluir la recuperación a tiempo.

Según se supo en las últimas horas, cerca de este mediodía, el intérprete fue ingresado médicamente, aunque las versiones indican que apunta a recuperarse en breve para realizar la ansiada travesía junto a los 33 compañeros de colegio que lo eligieron como “chaperón”.

La cirugía para un forúnculo, también llamada incisión y drenaje, implica cortar y drenar el pus o el material infectado. Este procedimiento se realiza típicamente bajo anestesia local, aunque en algunos casos más profundos, se puede usar anestesia general. El objetivo es aliviar el dolor y prevenir la propagación de la infección.

“El Polaco” contó el 1 de julio pasado que los compañeros de la hija de Karina “La Princesita”, fueron quienes lo pusieron al frente de la celebración. Ésto llegó justo después de un sensual ida y vuelta con la modelo Ingrid Grudke.