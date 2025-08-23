Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Torneo metropolitano

Otro sábado de acción para el hockey femenino
23 de Agosto de 2025 | 02:00
Los diferentes equipos de la Ciudad afrontarán hoy una nueva fecha (la 18º) de los torneos de hockey femenino que organiza la Asociación Amateur de Buenos Aires.

Por ejemplo, las chicas de Estudiantes afrontarán este fin de semana partidos complicados por sus rivales y por las posiciones que estos ocupan en las tablas de valores.

Hoy, por el Grupo 2 de la Primera D, las damas de la tira A visitarán desde las 16 a San Martín; mientras que la rama B jugará en el Country Club frente a Tigre RC. Y por la miama llave, Los Andres vs. Danta Bárbara F.

Siguiendo con el Grupo 2 Primera D, también van a jugar, Universitario “C”, que visita a San Carlos; mientras que las chicas de Everton serán visitantes del SIC “B”.

Y en la Primera D 1, Universitario “B” recibe desde las 10:30 a Municipalidad de Florencio Varela; en tanto que a las 16 lo harán San Luis “B” ante Temperley, en condición de visitante.

Por la Primera B, desde las 16 y en el marco de la 18º fecha, San Luis será local de San Cirano. Y en Primera C1, también a partir de las 16, van a jugar Santa Bárbara “B” ante SALGZ; mientras que las chicas de Universitario viajarán para enfrentar a su similar de BANADE.

En los demás encuentros, Primera D3, Las Lomas “B” vs. Gimnasia.

Primera D4, Club Pueyrredón vs. Santa Bárbara D.

Por la Primera E1, Sanya Bárbara “C” vs. CUBA “C” y Atlético y Progreso, de Brandsen vs. Los Matreros.

Por la Primera F1, Santa Bárbara “E” recibe al representante de Banco Nación “B”.

Por la Primera F4, San Luis “C” vs. San Martín “D”; Universitario “D” vs. CASI “D”; Gimnasia “B” vs. Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires “D” y Banco Hipotecario “B” vs. Asociación Brandsen.

En Primera A, hoy a las 16 se disputará la fecha 18. Santa Bárbara recién estará jugando mañana a las 13 ante Banco Provincia, de visitante.

 

