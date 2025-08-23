Ian Subiabre, otra “joya” de River, aparece en el radar del Barcelona

El mercado europeo aún sigue abierto y avanza a pasos firmes. Y en esentido, River podría sufrir una nueva baja inesperada, ya que en las últimas horas trascendió que el Barcelona está siguiendo de cerca al juvenil Ian Subiabre, otra de las “joyas” del Millonario.

El delantero de 18 años tiene contrato vigente con la entidad de Núñez hasta 2028, pero su cláusula de salida de 30 millones de euros enciende las alarmas en los dirigentes, especialmente porque su representante, Claudio Caniggia, ya mantuvo contactos en Europa.

Subiabre, categoría 2007, viene sumando minutos bajo la conducción del entrenador Marcelo Gallardo.

Incluso, ingresó el jueves por la noche en la revancha frente a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores.

De acuerdo a lo que se reveló en las últimas horas, hubo una reunión entre Caniggia y Joan Laporta, presidente del Barcelona, lo que confirma el interés concreto del club catalán por adquirir los servicios del juveniles integrante de la selección Sub 20 de Argentina.

El equipo español lo observa como una inversión a futuro y podría aprovechar que no fue incluido en la “oleada” de renovaciones con cláusulas de 100 millones, lo que lo deja menos blindado frente a una posible oferta formal.

Si bien en el pasado el Chelsea inglés (donde se destaca Enzo Fernández) también se mostró interesado por contratar al juvenil Subiabre, pero su llegada al equipo inglés no avanzó.

Hoy el foco de su representante está puesto en Barcelona, que busca reforzar su proyecto de juveniles con figuras emergentes de Sudamérica.