Fomento-San Lorenzo y el clásico entre ADIP- Ringuelet, los destacados

Si las condiciones del tiempo lo permiten, esta tarde a partir de las 15 se desarrollará la cuarta fecha del Torneo Clausura que organiza la Liga Amateur y que involucra a las tres divisiones.
En Primera División, el Centro de Fomento Los Hornos, uno de los punteros con 7 unidades, será local en 58 y 131 de San Lorenzo, que todavía no la ganado.
Mientras que el otro partido destacado de la jornada se jugará en 10 y 485. Allí ADIP, que también lidera las posiciones con 7 puntos, espera por el Centro de Fomento Ringuelet, en un clásico de barrio que tendrá su interés. Estrella, que comparte el primer puesto (con 7 puntos) estará jugando mañana a las 15, en 8 y 169, ante Alumni. El cambio de día obedece a que la Cebra se presenta esta tarde por el Torneo Promocional (ver aparte).
Lo mismo sucederá con Everton, que recién mañana jugará su partido del torneo doméstico (recibirá a CRIBA), ya que hoy enfrenta a Deportivo Metalúrgico por el Promocional Amateur.
La jornada en la máxima categoría se completa con estos partidos: Círculo Cultural Tolosano vs. Polideportivo Gonnet (528 bis y 115); Asociación Brandsen vs. Las Malvinas (52 y 161); Unidos de Olmos vs. Nueva Alianza (184 entre 43 y 44) y Asociación Iris vs. CRISFA (143 y 517).
En lo que respecta al Clausura de la Primera B, los dos líderes (con puntaje ideal), Curuzú Cuatiá y San Martín de Los Hornos, afrontarán esta tarde desde las 15 sendos compromisos de interés, cuando enfrenten a Talleres del Provincial y Argentino Juvenil, respectivamente.
San Carlos se llevó del Bajo un punto de oro
Estrella y Everton, otra vez por el Promocional
El Portugués, con 9 puntos en tres presentaciones, espera en su reducto de 411 y 21A a Talleres, que no ha podido ganar hasta el momento.
Mientras que el “albiceleste” de Los Hornos, también con 9 puntos en tres partidos, se presenta en City Bell donde lo espera Argentino Juvenil.
Además, Villa Montoro y 5 de Mayo, que vienen de igualar entre sí (0-0) en la fecha pasada, son los escoltas con 7 puntos y esta tarde buscarán sumar de a tres. El equipo de la Feria visita a Porteño, en Ensenada (Mitre y Alsina); en tanto que 5 de Mayo, en Quintana y Uruguay, Ensenada, espera por Defensores de City Bell.
También jugarán Villa Lenci vs. Expreso Rojo (21 y 78); Romerense vs. Peñarol (168 y 517); Tricolores vs. La Plata FC. (2 y 611) y Comunidad Rural vs. For Ever (66 y 174).
Y por la cuarta fecha del Proyección se enfrentan esta tarde, Polideportivo Gonnet vs. Unidos del Dique (501 y 141); Universitario vs. San Juan Bautista (60 y 126); 8 de Julio vs. Los Dragones (42 y 127) y Ateneo Popular vs. Banco Provincia (117 y 532). Libre: NV. Argüello.
