Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |En la b, curuzú-talleres y argentino (j)-san martín

Fomento-San Lorenzo y el clásico entre ADIP- Ringuelet, los destacados

Fomento-San Lorenzo y el clásico entre ADIP- Ringuelet, los destacados

otra fecha de la liga

23 de Agosto de 2025 | 02:05
Edición impresa

Si las condiciones del tiempo lo permiten, esta tarde a partir de las 15 se desarrollará la cuarta fecha del Torneo Clausura que organiza la Liga Amateur y que involucra a las tres divisiones.

En Primera División, el Centro de Fomento Los Hornos, uno de los punteros con 7 unidades, será local en 58 y 131 de San Lorenzo, que todavía no la ganado.

Mientras que el otro partido destacado de la jornada se jugará en 10 y 485. Allí ADIP, que también lidera las posiciones con 7 puntos, espera por el Centro de Fomento Ringuelet, en un clásico de barrio que tendrá su interés. Estrella, que comparte el primer puesto (con 7 puntos) estará jugando mañana a las 15, en 8 y 169, ante Alumni. El cambio de día obedece a que la Cebra se presenta esta tarde por el Torneo Promocional (ver aparte).

Lo mismo sucederá con Everton, que recién mañana jugará su partido del torneo doméstico (recibirá a CRIBA), ya que hoy enfrenta a Deportivo Metalúrgico por el Promocional Amateur.

La jornada en la máxima categoría se completa con estos partidos: Círculo Cultural Tolosano vs. Polideportivo Gonnet (528 bis y 115); Asociación Brandsen vs. Las Malvinas (52 y 161); Unidos de Olmos vs. Nueva Alianza (184 entre 43 y 44) y Asociación Iris vs. CRISFA (143 y 517).

DIFÍCIL PARA LOS PUNTEROS

En lo que respecta al Clausura de la Primera B, los dos líderes (con puntaje ideal), Curuzú Cuatiá y San Martín de Los Hornos, afrontarán esta tarde desde las 15 sendos compromisos de interés, cuando enfrenten a Talleres del Provincial y Argentino Juvenil, respectivamente.

LE PUEDE INTERESAR

San Carlos se llevó del Bajo un punto de oro

LE PUEDE INTERESAR

Estrella y Everton, otra vez por el Promocional

El Portugués, con 9 puntos en tres presentaciones, espera en su reducto de 411 y 21A a Talleres, que no ha podido ganar hasta el momento.

Mientras que el “albiceleste” de Los Hornos, también con 9 puntos en tres partidos, se presenta en City Bell donde lo espera Argentino Juvenil.

Además, Villa Montoro y 5 de Mayo, que vienen de igualar entre sí (0-0) en la fecha pasada, son los escoltas con 7 puntos y esta tarde buscarán sumar de a tres. El equipo de la Feria visita a Porteño, en Ensenada (Mitre y Alsina); en tanto que 5 de Mayo, en Quintana y Uruguay, Ensenada, espera por Defensores de City Bell.

También jugarán Villa Lenci vs. Expreso Rojo (21 y 78); Romerense vs. Peñarol (168 y 517); Tricolores vs. La Plata FC. (2 y 611) y Comunidad Rural vs. For Ever (66 y 174).

Y por la cuarta fecha del Proyección se enfrentan esta tarde, Polideportivo Gonnet vs. Unidos del Dique (501 y 141); Universitario vs. San Juan Bautista (60 y 126); 8 de Julio vs. Los Dragones (42 y 127) y Ateneo Popular vs. Banco Provincia (117 y 532). Libre: NV. Argüello.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra muerte por el tránsito en la Región: despistó en una rotonda, chocó contra una columna y falleció

Estudiantes ya tiene día y horario para jugar la serie ante Flamengo

Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde

Un mes sin el Tren Roca a La Plata: cómo vienen las obras y cuándo se reactiva el servicio hasta 1 y 44

García Furfaro en La Plata: seis horas declarando, "que me corten la cabeza" y la culpa a los empleados

Así encontró la Policía a Spagnuolo: secuestraron U$S 266.000 y $7 millones en su casa de Nordelta

Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo

Quién es el exjugador y nieto de un ex presidente de Estudiantes acusado de cortarle el cuello a un seguridad en UNO
+ Leidas

El Gobierno en la mira: avanza la causa por defraudación

Aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes

Va por un festejo postergado en San Juan

“Che Milei... ¿Te acordás de la Causa Vialidad”

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

El despliegue militar de EE UU frente a Venezuela

Un escándalo que golpea el corazón del poder mileísta e impacta fuerte en la campaña

Sube el consumo pero cae el precio del maple de huevos en la Ciudad
Últimas noticias de Deportes

Va por un festejo postergado en San Juan

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

Clásico rosarino y San Lorenzo ante Instituto

Con polémica, Tigre logró una agónica igualdad
La Ciudad
Sube el consumo pero cae el precio del maple de huevos en la Ciudad
La “casita” solidaria Busca apoyo para su ampliación
Los estudios en energías renovables le apuntan hasta al cordón verde
Ucranianos celebran 101 años de historia regional
Llaman a licitación para la bajada en City Bell
Espectáculos
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
“Está re loco, ayúdenlo”: Flor Vigna no perdona a Luciano Castro
Maxi López bancó Wanda y apuntó contra Mauro
Tini y De Paul camino al altar, ¿cuándo se casan?
Agenda
Policiales
Furfaro ratificó su defensa: se desligó de la tragedia, pero está complicado
Lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento
El tránsito se cobró la vida de otro motociclista
Lo siguen al salir del banco y le roban: “No mires o te limpiamos”
Cae una temible banda que atacaba en La Plata
Política y Economía
El Gobierno en la mira: avanza la causa por defraudación
Un escándalo que golpea el corazón del poder mileísta e impacta fuerte en la campaña
“Che Milei... ¿Te acordás de la Causa Vialidad”
Kicillof anunció $1 billón en créditos y alivio fiscal
Son 18 las listas que competirán en la Provincia en las elecciones de octubre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla