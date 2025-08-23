Barracas rescató un empate agónico

Barracas Central y Defensa y Justicia empataron ayer 1 a 1 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en el comienzo de la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El partido estuvo marcado por la intensidad, con dominio repartido y un final electrizante que dejó al “Guapo” en lo más alto de la tabla.

Defensa mostró mayor claridad en el juego durante gran parte del encuentro y logró romper el cero en el segundo tiempo, ya que a los 14 minutos, Juan Bautista Miritello cabeceó en el área tras un centro del delantero Abiel Osorio para darle la ventaja al “Halcón de Varela”.

Tras el gol, los minutos transcurrieron sin demasiada claridad en ataque para Barracas Central, mientras Defensa y Justicia buscaba liquidar el encuentro con pelotas paradas y transiciones rápidas.

Cuando todo parecía definido, llegó el golpe en los minutos adicionales, ya que en la última jugada, Ignacio Tapia aprovechó un rebote en el área para enviar el balón al fondo de la red y marcar el 1 a 1 definitivo.