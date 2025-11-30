El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de falso testimonio

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD
Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD
El plan de Milei para impulsar las reformas, el poder real de los sindicatos y los reacomodamientos
Aumenta la nafta desde mañana: el impacto de la suba en la Región y cuánto costará llenar un tanque
El endeudamiento, el peronismo y el cuestionado apoyo a “Chiqui” Tapia
Franco Colapinto largó desde boxes en el GP de Qatar de la Fórmula 1
Messi agranda su leyenda: nuevo título y récord de asistencias
Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
Nuevo juez para un juzgado vacante: pliego enviado al Concejo de La Plata
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
La agenda deportiva del domingo llena el calendario de "finales": partidos, horarios y TV
Macri volvió a apuntar contra Tapia en medio del escándalo en la AFA
Verón: "Tapia y Toviggino quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas"
Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo
Domingo inestable en La Plata: cielo nublado y probabilidad de lluvias durante toda la jornada
La China Suárez e Icardi celebraron un año juntos y despertaron rumores de compromiso
La orientación vocacional llegó a la IA: qué le preguntan los jóvenes platenses antes de elegir una carrera
Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños
Barracas Central no puede jugar la Copa Sudamericana: el requisito que lo deja afuera
La expansión del parque de motos y cómo reconfigura la vida urbana en La Plata
Abel Pintos se sentó en la mesa de Mirtha y su confesión sorprendió a todos
Qué leen los platenses: de Villa Elisa hasta el casco urbano
Peligro en Arturo Seguí: un poste de luz cedió y quedó inclinado sobre una vivienda
Los números de hoy domingo del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Sociedad 29/11/2025 16:29:08
La Plata, 29 noviembre (NA) — El juicio contra Marcelo Tagliaferro, el remisero acusado por falso testimonio calificado en la causa del cuádruple crimen de La Plata, comenzará este lunes 1º de diciembre.
También será juzgada Patricia Godoy, una vecina de Osvaldo “Alito” Martínez. Ambos llegan al debate en libertad, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.
El caso, ocurrido entre la noche del 27 de noviembre de 2011 y la madrugada del día siguiente, dejó un saldo trágico: cuatro mujeres fueron asesinadas en un PH de la calle 28 entre 41 y 42. Tras una investigación polémica, el principal acusado fue Osvaldo “Karateca” Martínez, pareja de una de las víctimas.
Sin embargo, en 2014 el Tribunal Oral N°3 lo absolvió por unanimidad y condenó como autor de los crímenes a Javier “La Hiena” Quiroga, quien permanece tras las rejas. Martínez, quien pasó seis meses preso, fue declarado inocente.
Esa decisión fue ratificada por unanimidad en Casación y en la Suprema Corte bonaerense.Qué declaró el remisero y por qué será juzgado
Tagliaferro declaró en un primer momento que, al llevar hasta el lugar a Marisol Pereyra, vio a un hombre de entre 20 y 40 años, con el torso desnudo, salir a recibirla; aunque dijo no poder identificarlo. Horas más tarde, luego de ver la imagen de Martínez en los medios, modificó su testimonio y aseguró poder reconocerlo como el hombre que vio esa noche.
LE PUEDE INTERESAR
Profundizan la causa contra un policía de la Vial
Acompañado por el abogado Fernando Burlando, se presentó voluntariamente ante la fiscalía y además se anotó para cobrar la recompensa de 300 mil pesos que la Provincia ofrecía por información en la causa. Para ello, presentó un escrito firmado por el fiscal de instrucción, Álvaro Garganta, de la UFI N°11.
En la instrucción hecha por la fiscal Ana Medina, también se involucra a Patricia Godoy, quien sostuvo haber visto a Martínez llegar a su casa de Melchor Romero la madrugada del crimen, “en cuero”, bajando de su Fiat Uno blanco. Para Garganta, estos dichos reforzaban la sospecha contra “Alito”.
Martínez siempre sostuvo que esa noche no salió de su casa y que se mensajeó con su pareja, Bárbara Santos, una de las víctimas. “Le dije al fiscal que me quedé mirando una película de Angelina Jolie, Agente Salt. Lo corroboró y aun así eligió acusarme”, recordó “Alito”. En la escena del crimen no se hallaron rastros de Martínez.
En el fallo absolutorio, los jueces Santiago Paolini, Andrés Vitali y Ernesto Domenech ordenaron investigar a Tagliaferro y Godoy por falso testimonio agravado, figura que prevé penas de hasta 10 años de prisión.
Tagliaferro será defendido por el abogado Gonzalo Escaray, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal Mariano Sibuet ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata.
El particular damnificado es Osvaldo Martínez, representado por los abogados Sebastián Chouela y Belén Chapur.
La primera audiencia está prevista para este lunes a las 10, en el edificio del Fuero Penal platense ubicado en 8 entre 56 y 57.
Con esta ofensiva judicial, Martínez busca que, después de 14 años, se determinen las responsabilidades de quienes —sostiene— contribuyeron a que él fuera acusado injustamente mientras el verdadero asesino seguía libre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí