Policiales

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de falso testimonio

30 de Noviembre de 2025 | 14:36

29/11/2025 16:29:08
La Plata, 29 noviembre (NA) — El juicio contra Marcelo Tagliaferro, el remisero acusado por falso testimonio calificado en la causa del cuádruple crimen de La Plata, comenzará este lunes 1º de diciembre.

También será juzgada Patricia Godoy, una vecina de Osvaldo “Alito” Martínez. Ambos llegan al debate en libertad, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

El caso, ocurrido entre la noche del 27 de noviembre de 2011 y la madrugada del día siguiente, dejó un saldo trágico: cuatro mujeres fueron asesinadas en un PH de la calle 28 entre 41 y 42. Tras una investigación polémica, el principal acusado fue Osvaldo “Karateca” Martínez, pareja de una de las víctimas.

Sin embargo, en 2014 el Tribunal Oral N°3 lo absolvió por unanimidad y condenó como autor de los crímenes a Javier “La Hiena” Quiroga, quien permanece tras las rejas. Martínez, quien pasó seis meses preso, fue declarado inocente.

Esa decisión fue ratificada por unanimidad en Casación y en la Suprema Corte bonaerense.Qué declaró el remisero y por qué será juzgado

Tagliaferro declaró en un primer momento que, al llevar hasta el lugar a Marisol Pereyra, vio a un hombre de entre 20 y 40 años, con el torso desnudo, salir a recibirla; aunque dijo no poder identificarlo. Horas más tarde, luego de ver la imagen de Martínez en los medios, modificó su testimonio y aseguró poder reconocerlo como el hombre que vio esa noche.

Profundizan la causa contra un policía de la Vial

Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60

Acompañado por el abogado Fernando Burlando, se presentó voluntariamente ante la fiscalía y además se anotó para cobrar la recompensa de 300 mil pesos que la Provincia ofrecía por información en la causa. Para ello, presentó un escrito firmado por el fiscal de instrucción, Álvaro Garganta, de la UFI N°11.

En la instrucción hecha por la fiscal Ana Medina, también se involucra a Patricia Godoy, quien sostuvo haber visto a Martínez llegar a su casa de Melchor Romero la madrugada del crimen, “en cuero”, bajando de su Fiat Uno blanco. Para Garganta, estos dichos reforzaban la sospecha contra “Alito”.

Martínez siempre sostuvo que esa noche no salió de su casa y que se mensajeó con su pareja, Bárbara Santos, una de las víctimas. “Le dije al fiscal que me quedé mirando una película de Angelina Jolie, Agente Salt. Lo corroboró y aun así eligió acusarme”, recordó “Alito”. En la escena del crimen no se hallaron rastros de Martínez.

En el fallo absolutorio, los jueces Santiago Paolini, Andrés Vitali y Ernesto Domenech ordenaron investigar a Tagliaferro y Godoy por falso testimonio agravado, figura que prevé penas de hasta 10 años de prisión.

Tagliaferro será defendido por el abogado Gonzalo Escaray, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal Mariano Sibuet ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata.

El particular damnificado es Osvaldo Martínez, representado por los abogados Sebastián Chouela y Belén Chapur.

La primera audiencia está prevista para este lunes a las 10, en el edificio del Fuero Penal platense ubicado en 8 entre 56 y 57.

Con esta ofensiva judicial, Martínez busca que, después de 14 años, se determinen las responsabilidades de quienes —sostiene— contribuyeron a que él fuera acusado injustamente mientras el verdadero asesino seguía libre.

Comentarios

