Temas |LA COLECCIÓN OTOÑO-INVIERNO 2025-2026

Alta costura en Trafalgar Square

Frente a la imponente National Gallery, Topshop y Topman volvieron a la pasarela con un desfile al aire libre que marcó el relanzamiento oficial de la marca bajo la nueva propiedad de Bestseller

Alta costura en Trafalgar Square

FOTOS: AFP

24 de Agosto de 2025 | 06:38
Edición impresa

Trafalgar Square se transformó en el epicentro del regreso más esperado de la moda británica: Topshop y Topman volvieron a la pasarela con un desfile al aire libre que marcó el relanzamiento oficial de la marca bajo la nueva propiedad de Bestseller.

Frente a la imponente National Gallery, con el emblemático autobús rojo de la marca como telón de fondo, se desplegó una pasarela vibrante, donde la nostalgia se mezcló con la modernidad, celebrando no solo la creatividad de los diseñadores, sino también el retorno de una marca que marcó varias generaciones.

La colección Otoño-Invierno 2025-2026 se presentó con una clara dualidad de estilos: Topshop apostó por abrigos de peluche en tonos verdes, trajes oversize y los icónicos jeans Jamie y Joni, mientras que Topman recuperó la estética de los años 2000 con suéteres estilo abuelo, abrigos de peluche y conjuntos de mezclilla.

Además, la colaboración con la modelo Cara Delevingne agregó un toque de exclusividad a la presentación: una cápsula diseñada por la propia Delevingne incluía un abrigo de borrego y botas de cuero, consolidando la fusión entre la pasarela y la cultura pop contemporánea.

El desfile no solo se destacó por la moda en sí, sino también por su atmósfera festiva: música de DJ, asistentes con un alto perfil mediático y figuras como Cara Delevingne, Adwoa Aboah y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, que se sumaron a la celebración.

La propuesta de Topshop y Topman buscó generar una experiencia inclusiva y directa, con un formato “see now, buy now” que permitió a los asistentes adquirir las prendas inmediatamente, reflejando una estrategia que mezcla espectáculo y comercio al instante, acercando la pasarela al consumidor sin intermediarios.

Multimedia

FOTOS: AFP

