Alta costura en Trafalgar Square

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
Los escándalos de la política alejan cada vez más a la gente de las urnas
Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
Los jóvenes platenses que deciden casarse: dar el sí, aunque ya no esté de moda
De plaza Castelli a Xi’an: vivencias de un platense en la fascinante China
Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba
Domingo fresco pero soleado todo el día: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Manteros del Parque Saavedra intentaron instalarse en Meridiano V
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina
Mirtha Legrand habló sobre las muertes por fentanilo: “Son asesinos, porque matan gente”
La soja argentina surfea las tensiones comerciales mientras gana mercados
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy domingo en EL DIA
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
El cobre, una gran oportunidad para la Argentina: una década decisiva ante la demanda global
Los perros, cada vez más humanos: hoteles, obras sociales y atención 24 horas
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
Elecciones del 7 de septiembre en Berisso y Ensenada: ¿Con qué documento se puede votar?
Jorge Luis Borges: la inmortalidad de la literatura, entre espejos y bibliotecas
La tradición criolla late con fuerza en el interior bonaerense
El IPC y el costo de vida: mediciones “viejas” que no reflejan la realidad
¿El verde es un lujo? La Plata y la elección entre centro y periferia
Los “microprecios”, sorpresa y malestar entre los estacioneros
En la Legislatura esperan que Kicillof apure el debate del Presupuesto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Frente a la imponente National Gallery, Topshop y Topman volvieron a la pasarela con un desfile al aire libre que marcó el relanzamiento oficial de la marca bajo la nueva propiedad de Bestseller
Trafalgar Square se transformó en el epicentro del regreso más esperado de la moda británica: Topshop y Topman volvieron a la pasarela con un desfile al aire libre que marcó el relanzamiento oficial de la marca bajo la nueva propiedad de Bestseller.
Frente a la imponente National Gallery, con el emblemático autobús rojo de la marca como telón de fondo, se desplegó una pasarela vibrante, donde la nostalgia se mezcló con la modernidad, celebrando no solo la creatividad de los diseñadores, sino también el retorno de una marca que marcó varias generaciones.
La colección Otoño-Invierno 2025-2026 se presentó con una clara dualidad de estilos: Topshop apostó por abrigos de peluche en tonos verdes, trajes oversize y los icónicos jeans Jamie y Joni, mientras que Topman recuperó la estética de los años 2000 con suéteres estilo abuelo, abrigos de peluche y conjuntos de mezclilla.
Además, la colaboración con la modelo Cara Delevingne agregó un toque de exclusividad a la presentación: una cápsula diseñada por la propia Delevingne incluía un abrigo de borrego y botas de cuero, consolidando la fusión entre la pasarela y la cultura pop contemporánea.
El desfile no solo se destacó por la moda en sí, sino también por su atmósfera festiva: música de DJ, asistentes con un alto perfil mediático y figuras como Cara Delevingne, Adwoa Aboah y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, que se sumaron a la celebración.
La propuesta de Topshop y Topman buscó generar una experiencia inclusiva y directa, con un formato “see now, buy now” que permitió a los asistentes adquirir las prendas inmediatamente, reflejando una estrategia que mezcla espectáculo y comercio al instante, acercando la pasarela al consumidor sin intermediarios.
LE PUEDE INTERESAR
Andy Sachs 2.0: la evolución de un ícono que vuelve a marcar tendencia
LE PUEDE INTERESAR
¡Faltan hombres!: la masculinidad entre emociones reales y la presión social
FOTOS: AFP
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí