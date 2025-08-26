Francos rectificó dichos sobre Villarruel

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rectificó ayer sus dichos después de haber insinuado que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, había acercado al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, a La Libertad Avanza (LLA).

“En una entrevista, y por una mala interpretación mía, di a entender que Villarruel habría acercado a Spagnuolo al espacio de LLA. La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente”, expresó Francos desde sus redes sociales.

El ministro coordinador había dicho el sábado último que le preguntó al presidente Javier Milei si tenía un “vínculo cercano” con Spagnuolo y el mandatario le respondió que “en realidad, la actual vicepresidenta lo había acercado a la campaña de LLA”.

“Conozco a Milei hace muchos años, y a su hermana, que está siendo atacada de una forma salvaje e injusta. Yo creo en la honestidad y honorabilidad de ambos”, sostuvo Francos, al respaldar al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salpicada por el escándalo.

“Casualmente quieren destruir la credibilidad que tiene Milei en la gente. No tengo la menor duda: así como algunos se abrazaban a las cajas fuertes, al presidente Milei no le importa la plata, le importan los temas económicos y del país”, dijo el jefe de Gabinete en aquella entrevista por la que, en parte, ayer se retractó.