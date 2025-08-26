Xabi Alonso llenó de elogios a Mastantuono

Franco Mastantuono sumó su primera titularidad con la camiseta de Real Madrid tras jugar 63 minutos ante Real Oviedo. El volante ofensivo tuvo un aceptable partido con un rendimiento de mayor a menor hasta que Xabi Alonso decidió reemplazarlo por Brahim Díaz pasada la hora de juego cuando el Madrid se imponía por 1 a 0.

“Mastantuono hizo un gran partido. En poco tiempo ha conseguido conectar con el grupo, conectar con los compañeros. Se lo ve muy integrado, tanto en el día a día como en el juego”, resaltó el técnico madridista.

Y luego indicó que “yo creo que nos va a dar mucho, a corto, a medio y a largo plazo, porque es muy joven. Estoy contento de que esté con nosotros, tiene una gran energía, tiene una gran zurda y de aquí solo va a seguir mejorando y mejorando dentro de lo que es la dinámica de grupo”.