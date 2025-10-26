Actividades: desfile y bochas

CONTACTOS

HALLOWEEN: DESFILE DE MASCOTAS

La tradicional Feria Manos Platenses volverá a reunir a familias y mascotas en el “Gran Desfile de Mascotas, edición Halloween”, el próximo domingo 2 de noviembre a las 15 en la Plaza Azcuénaga, situada en 19 y 44. Con entrada libre y gratuita.

Peña folklórica en Capital Chica

El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) realiza el domingo 2 de noviembre una “Gran Peña Folklórica”. Actuarán “Mario Manso”, “Temporal”, “Los Godoy”, “La Juntada de Carlitos”, “Mario Panza” y “Zoe”. Apertura en danzas con Esther Cortez, Pocho Tagliaferro, Alicia Gargano, Rodrigo Miras. Las reservas al: 221 6170451.

Bochas en el Círculo Trentino

El Círculo Trentino de La Plata (18 entre 37 y 38) invita a participar de la escuela de bochas. Según se informó desde la institución, las clases se dictan los días miércoles de 19 a 20 y los sábados de 9.30 a 10.30. Los grupos son mixtos y para todas las edades. Consultas 2216415592.

Feria en Centro de Tercera edad

El “Centro de la tercera edad pétalos de rosas de abril”, ubicado en Calle 13 ex70 y 122 Norte ex122 bis de Berisso, informó que el domingo 9 de noviembre de 2025, en el horario de 15 a 20, se llevará a cabo la feria de emprendedores con entrada gratuita. Quienes se interesan en contar con un stand para exhibir sus productos, pueden consultar a Laura 221 524 1476.

Acrobacia en Garibaldi

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dicta un taller de acrobacia para niños de 4 a 7 años. Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 (menores 14), $1.500 (mayores). Info: 441-6999.

Fiesta en el Deportivo Villa Elisa

El Club Deportivo Villa Elisa se prepara para despedir el año con una fiesta por realizarse el 8 de noviembre, a las 20, en su sede situada en Camino Centenario y 48. Entradas en la secretaría del club o por WhatsApp 221 6815229.

Peña de fin de año en Abastense

El Club Abastense (520 y 208) realiza una peña el domingo 7 de diciembre, a las 20.30. Habrá música, danzas y comida típica. Entrada anticipada: $9.000. En puerta: $12.000. Contacto: 221 3188988.