Actividades: desfile y bochas

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
Argentina ante el espejo: el dólar, las urnas y la búsqueda de un nuevo equilibrio político
Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender
Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político
El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad
El relevancia del nuevo mapa que se conformará en la Cámara de Diputados
La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados
La Plata frente al estreno de la Boleta Única: dudas y temores
Cómo llega la economía a la elección y cuáles serán los desafíos del lunes
Dólares para el finde, la tendencia que juega en la jornada de elecciones
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
El dólar y las urnas, en la góndola: precios en alza y productos en falta
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta
La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
Serie A: Nápoli bajó al Inter de Lautaro y se subió a lo más alto
Gran Premio de Ciclismo en Magdalena: un día entre deporte, naturaleza y turismo
¿Qué leen los platenses?: romance juvenil, autores locales y los “comerciales”
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
La tradicional Feria Manos Platenses volverá a reunir a familias y mascotas en el “Gran Desfile de Mascotas, edición Halloween”, el próximo domingo 2 de noviembre a las 15 en la Plaza Azcuénaga, situada en 19 y 44. Con entrada libre y gratuita.
El adoquinado “estallado” en 3 y 64 rompió el neumático de un auto
Junto a un tilo añejo, baldosas sueltas en 117 entre 70 y 71
El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) realiza el domingo 2 de noviembre una “Gran Peña Folklórica”. Actuarán “Mario Manso”, “Temporal”, “Los Godoy”, “La Juntada de Carlitos”, “Mario Panza” y “Zoe”. Apertura en danzas con Esther Cortez, Pocho Tagliaferro, Alicia Gargano, Rodrigo Miras. Las reservas al: 221 6170451.
El Círculo Trentino de La Plata (18 entre 37 y 38) invita a participar de la escuela de bochas. Según se informó desde la institución, las clases se dictan los días miércoles de 19 a 20 y los sábados de 9.30 a 10.30. Los grupos son mixtos y para todas las edades. Consultas 2216415592.
El “Centro de la tercera edad pétalos de rosas de abril”, ubicado en Calle 13 ex70 y 122 Norte ex122 bis de Berisso, informó que el domingo 9 de noviembre de 2025, en el horario de 15 a 20, se llevará a cabo la feria de emprendedores con entrada gratuita. Quienes se interesan en contar con un stand para exhibir sus productos, pueden consultar a Laura 221 524 1476.
En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dicta un taller de acrobacia para niños de 4 a 7 años. Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 (menores 14), $1.500 (mayores). Info: 441-6999.
Fiesta en el Deportivo Villa Elisa
El Club Deportivo Villa Elisa se prepara para despedir el año con una fiesta por realizarse el 8 de noviembre, a las 20, en su sede situada en Camino Centenario y 48. Entradas en la secretaría del club o por WhatsApp 221 6815229.
El Club Abastense (520 y 208) realiza una peña el domingo 7 de diciembre, a las 20.30. Habrá música, danzas y comida típica. Entrada anticipada: $9.000. En puerta: $12.000. Contacto: 221 3188988.
