Más de 40 mil fiscales para revisar el conteo de votos

Fuerza Patria y la alianza La Libertad Avanza desplegarán entre 40.000 y 50.000 fiscales en la provincia de Buenos Aires con un fuerte operativo de capacitación para supervisar el conteo de votos en el debut de la Boleta Única de Papel.

Las dos principales fuerzas en competencia, coinciden en que la batalla se librará después de las 18, cuando se cierren las urnas y empiece el conteo, mesa por mesa.

Con este sistema desaparecen los viejos temores: ya no podrán robar ni reemplazar boletas dentro del cuarto oscuro. La tensión se trasladará al escrutinio, cuando los fiscales deban vigilar de cerca la aritmética final. El principal riesgo, advierten en los partidos, es que en un descuido les anulen votos válidos si algún competidor malintencionado marca con una cruz más de un casillero.

La BUP reemplaza a las tradicionales boletas partidarias. En una única papeleta aparecerá toda la oferta electoral por provincia. En ocho distritos -CABA, Salta, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego- habrá dos tramos: uno para diputados y otro para senadores. En otras 16 solo diputados.