Fútbol infantil

Deportivo Berisso

26 de Agosto de 2025 | 06:32
Una de las instituciones que tiene escrita una larga y rica historia en el fútbol infantil de la región, se encuentra abocado en incorporar chicos a los efectos de reforzar los grupos de trabajo. bajo el lema “unite a la familia del depo”, las prácticas están reservadas para nenes nacidos en los años 2017, 2019 y 2020. los chicos que quieran sumarse a la institución, podrán hacerlo los martes y jueves a partir de las 18, en el predio ubicado en 60 y 143, berisso. Para otros detalles llamar al 221 6077818 (Héctor)  o 221 6771644 (hernán).
 

Fútbol Infantil

