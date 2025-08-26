“¡Gracias, Jefe!”: Milei salió a respaldar a Karina

El presidente, Javier Milei, reapareció ayer en público, pero esquivó cualquier mención al escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un caso que salpica a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a la que respaldó con énfasis al cerrar un acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Junín: “¡Gracias, Jefe!”, dijo ante un Teatro San Carlos colmado de militantes y candidatos que respondió con ovaciones a la funcionaria que antes había hablado, pero para solidarizarse por incidentes con simpatizantes libertarios en las afueras del lugar.

La arenga tuvo mucho de simbólica en medio del caso que tiene en vilo al Gobierno desde la semana pasada, cuando en unos audios atribuidos al desplazado titular de la Andis, Diego Spagnuolo, el exfuncionario alude a una presunta red de sobornos con laboratorios proveedores del Estado, como parte de un esquema que entre sus beneficiarios tendría a empresarios y a funcionarios como la secretaria General de la Presidencia y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En esos registros se desliza a su vez que la situación habría llegado a oídos del propio Presidente.

Pero el mandatario no dijo una palabra sobre el tema que ya tramita en la Justicia y que golpea de lleno en el corazón del Ejecutivo nacional. En cambio, optó por apuntarle a la oposición con una frase dudosa: “Les estamos afanando los choreos” -¿un fallido?-, respondió a un grito del público y le apuntó al kirchnerismo, al que acusó de “sembrar el caos” y “tratar de generar inestabilidad”, pero que “nada de eso nos va a asustar”, tal como había afirmado al mediodía al inaugurar el nuevo edificio de la Corporación América, en Vicente López. Tampoco en ese acto hizo mención al caso que escandaliza al Gobierno.

“Hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo. Todas las semanas intentan hacernos volar por los aires. No lo van a lograr. Están tan disociados con la realidad que avanzan con el gasto público y profundizan el déficit fiscal. No les importa la vuelta de la inflación y el caos social”, insistió Milei desde Junín.

Al igual que en el acto que días atrás encabezó en el microestadio Atenas de La Plata, la presentación de Milei en el distrito que gobierna el intendente del Pro, Pablo Petrecca, se hizo bajo el lema “Kirchnerismo Nunca Más” y su ingreso al teatro fue con una arenga polémica: “Los Kukas tienen miedo. Saquen al pingüino del cajón para que vean que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera del león. Viva la libertad carajo”, remató en el mitín en el que, además de prodigarle elogios a su hermana, tuvo palabras de agradecimiento para Cristian Ritondo, Diego Santilli y José Luis Espert, quien lo precedió en el uso de la palabra.

Contra Kicillof

Tras las loas, el discurso adoptó el tono iracundo, usual en la voz presidencial y cargando las tintas de nuevo contra el gobernador, Axel Kicillof, con quien ha elegido polarizar de cara a las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y al que anoche llamó “maldito enano comunista”, “gastador empedernido” y “parásito soviético”, entre otros exabruptos.

El Presidente pidió después ir por los gobernadores y los intendentes cuando dijo que “hay que hacerse cargo de todos. Está la Nación, están las provincias y están los municipios. Con que la hagamos en Nación sólo no alcanza: hay que ir por los gobernadores y hay que ir por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen por todos lados”.

Fue ahí que dirigió uno de sus tantos dardos al mandatario provincial: “No hay nada mejor para generar riqueza que despojar a los bonaerenses productivos de las cadenas fiscales que ha cargado el maldito enano comunista de Kicillof”, disparó.

El mandatario sostuvo que “la primera batalla”es la del 7 de septiembre en las elecciones provinciales. Aclaró que ese día “se va a votar con una boleta que permite el fraude” y “no con la boleta única papel que el gobierno liberal emprendió y asumió cambiar para que las elecciones sean limpias. Van a usar un método que permite el fraude, van a usar voto cadena, van a usar la urna embarazada, los punteros van a comprar políticos y colegios, además hacen candidaturas testimoniales”, criticó.

“No nos confundamos, contra los kirchneristas no hay diálogo posible”, continuó, y aseguró que “si llegamos a ganar la Provincia, vamos a clavar el último clavo del cajón del kirchnerismo”, mientras pidió que en las nacionales del 26 de octubre el electorado le dé a los “abanderados” de LLA “la fuerza y las armas para cambiar el país de una vez por todas”.

Pese a que busco expresar confianza en los resultados electorales, Milei pidió “no subestimar al rival, recuerden que soy bilardista”, afirmó; llamó a “eliminar en las urnas” al kirchnerismo y planteó que en los comicios que vienen se juegan dos caminos: “El que busca el progreso y prosperidad de los argentinos y el que solo conduce a la miseria”.