Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Policiales |Ardió un taller de motos en 6 y 44

Otra vez el fuego: hubo mucho pánico en el Centro

Pareció un “déjà vu” del incendio del 16 de julio en el depósito de electrodomésticos de Diagonal 77 y 48. No hubo heridos, pero sí gritos, daños y vecinos autoevacuados

26 de Agosto de 2025 | 03:39
Edición impresa

La Plata volvió a estremecerse ayer por otro incendio que encendió las alarmas de muchos vecinos en pleno centro y reavivó el fantasma del fuego desmadrado, que el 16 de julio pasado terminó con el derrumbe de un depósito de electrodomésticos enclavado en el cruce de Diagonal 77 y 48.

Esta vez las llamas se iniciaron en un taller de motos ubicado en 6 casi 44, distante a unos 750 metros de aquel evento que conmovió a todos, las que obligaron a despejar los edificios linderos y movilizaron a varias dotaciones de bomberos, que tuvieron que trabajar largas horas para controlar el evento.

Según los primeros reportes del lugar, apenas estalló el incidente, movilizados por los gritos y las sirenas, que se fueron haciendo cada vez más intensas, muchas personas decidieron salir a la calle con lo puesto. Lo importante era salvaguardar sus vidas.

El foco ígneo finalmente fue controlado y no se registraron heridos, aunque sí hubo importantes daños materiales en la unidad afectada y en otras que fueron afectadas por el humo.

La Policía cortó el tránsito en la zona para permitir el trabajo de los bomberos y, el libre movimiento de los equipos hídricos, aunque la hora ayudó bastante, porque la circulación no era tan intensa como en otros tramos del día.

El hecho se registró en un clima de sensibilidad especial: la Ciudad todavía tiene fresco el recuerdo del impresionante incendio y derrumbe del depósito de electrodomésticos que, en cuestión de horas, convirtió a Diagonal 77 y 48 en una postal de escombros y miedo (ver pág. 10).

LE PUEDE INTERESAR

La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado

LE PUEDE INTERESAR

Una joven detenida por un simulacro de fusilamiento

El humo volvió a trepar por las paredes del centro platense y a colarse en los pulmones de quienes, de golpe, tuvieron que abandonar la rutina y correr hacia la calle.

Otra vez las sirenas, otra vez las llamas y otra vez el impacto emocional, ante un episodio cuyos alcances eran desconocidos.

Con el incendio del taller de motos en plena ebullición, decenas de vecinos vieron cómo la seguridad de su propio hogar se volvía un riesgo concreto.

Así el barrio se llenó de hollín y de incertidumbre, porque la horrible sensación de poder perder todo lo que se consiguió en apenas un par de minutos, es algo de lo que solamente podrán dar cuenta quienes la atravesaron.

Según pudo saber este diario, en base al relato de algunos testigos, todo se inició a las 04.30 de la mañana.

“Alguien gritó fuego y se escuchó una fuerte explosión”, le dijeron a EL DIA, y agregaron que desde la 1 de la mañana de este lunes “se escuchaba gente conversando”, dando cuenta de una reunión.

Lo cierto es que este diario accedió al primer informe de los bomberos, el cual indica que una autobomba se hizo presente en el lugar y constató que un edificio de dos plantas se encontraba en llamas.

“En la planta baja se encuentran emplazados dos comercios, uno de ellos de rubro taller mecánico de motovehículos, con nombre de fantasía `La Casa del Motociclista`, de 375 metros cuadrados y el segundo un local de electricidad”, explicaron. Pero además en la planta alta hay seis viviendas, del tipo departamentos, y al momento del incendio todas las personas que las habitan, que serían 14, lograron autoevacuarse y ponerse a resguardo hasta que llegaron la Policía y los bomberos. Lo mismo que los ocupantes de otros edificios cercanos.

“El incendio se desarrolló en el interior del taller mecánico, con propagación hacia la planta alta”, aseguró el reporte oficial, y agregó que “se trabajó en las labores pertinentes con colaboración de personal de Riesgos Especiales”.

Lo cierto es que al cabo de más de tres horas de trabajo consiguieron controlar el incendio y posteriormente se realizaron las tareas de enfriamiento y escombramiento. Se indicó que en el lugar se hizo presente una ambulancia, aunque no debieron atender a ninguna persona.

Ahora los peritos se encuentran trabajando en el lugar en busca de pruebas que determinen cómo se inició el fuego. ¿Fue intencional? Nadie lo descarta.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

El taller de motos de 6 y 44 quedó envuelto en llamas y asustó a los vecinos / EL DIA

Los daños por el fuego quedaron a la vista. Sus causas son motivo de análisis / EL DIA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse

¡"Vitória" y baile 8 a 0! El rival del Pincha ya mete miedo en Brasil

VIDEO. Pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Uno por uno

Convocan a la inauguración del sendero “El Coronillo”

“¡Gracias, Jefe!”: Milei salió a respaldar a Karina

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad
Últimas noticias de Policiales

La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado

Una joven detenida por un simulacro de fusilamiento

Una docente en la mira por presunto maltrato

VIDEO. En Villa Elisa el delito avanza y hay preocupación
La Ciudad
FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse
Para adolescentes los billetes de papel son cosa del pasado
La juventud y el futuro: para los secundarios, el dinero es una traba
Esperan ‘alto acatamiento’ a otro paro universitario
Presencia platense en el Congreso de Educación Privada, con foco en la IA
Deportes
VIDEO. Pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto
Silva no duda: “Ni los mejores antes ni ahora los peores”
Minuto fatal: a River le arruinaron la noche
Boca aceleró las salidas del club de Vicente Taborda y Marcelo Saracchi
Información General
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen
Los números de la suerte del martes 26 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
Crece el malestar psicológico: afecta a casi un tercio de los argentinos
Espectáculos
Fenómeno barrial: “Homo argentum” se une al club del millón
Tamara exprime el escándalo con Alberto Fernández
Zerboni, el villano de “Top Chef”: “Hay que tenerle respeto a la comida”
En el día de su cumple número 25, Nicky Nicole blanqueó con Lamine
El rapero desnudo se declaró inocente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla