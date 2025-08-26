Otra vez el fuego: hubo mucho pánico en el Centro

La Plata volvió a estremecerse ayer por otro incendio que encendió las alarmas de muchos vecinos en pleno centro y reavivó el fantasma del fuego desmadrado, que el 16 de julio pasado terminó con el derrumbe de un depósito de electrodomésticos enclavado en el cruce de Diagonal 77 y 48.

Esta vez las llamas se iniciaron en un taller de motos ubicado en 6 casi 44, distante a unos 750 metros de aquel evento que conmovió a todos, las que obligaron a despejar los edificios linderos y movilizaron a varias dotaciones de bomberos, que tuvieron que trabajar largas horas para controlar el evento.

Según los primeros reportes del lugar, apenas estalló el incidente, movilizados por los gritos y las sirenas, que se fueron haciendo cada vez más intensas, muchas personas decidieron salir a la calle con lo puesto. Lo importante era salvaguardar sus vidas.

El foco ígneo finalmente fue controlado y no se registraron heridos, aunque sí hubo importantes daños materiales en la unidad afectada y en otras que fueron afectadas por el humo.

La Policía cortó el tránsito en la zona para permitir el trabajo de los bomberos y, el libre movimiento de los equipos hídricos, aunque la hora ayudó bastante, porque la circulación no era tan intensa como en otros tramos del día.

El hecho se registró en un clima de sensibilidad especial: la Ciudad todavía tiene fresco el recuerdo del impresionante incendio y derrumbe del depósito de electrodomésticos que, en cuestión de horas, convirtió a Diagonal 77 y 48 en una postal de escombros y miedo (ver pág. 10).

El humo volvió a trepar por las paredes del centro platense y a colarse en los pulmones de quienes, de golpe, tuvieron que abandonar la rutina y correr hacia la calle.

Otra vez las sirenas, otra vez las llamas y otra vez el impacto emocional, ante un episodio cuyos alcances eran desconocidos.

Con el incendio del taller de motos en plena ebullición, decenas de vecinos vieron cómo la seguridad de su propio hogar se volvía un riesgo concreto.

Así el barrio se llenó de hollín y de incertidumbre, porque la horrible sensación de poder perder todo lo que se consiguió en apenas un par de minutos, es algo de lo que solamente podrán dar cuenta quienes la atravesaron.

Según pudo saber este diario, en base al relato de algunos testigos, todo se inició a las 04.30 de la mañana.

“Alguien gritó fuego y se escuchó una fuerte explosión”, le dijeron a EL DIA, y agregaron que desde la 1 de la mañana de este lunes “se escuchaba gente conversando”, dando cuenta de una reunión.

Lo cierto es que este diario accedió al primer informe de los bomberos, el cual indica que una autobomba se hizo presente en el lugar y constató que un edificio de dos plantas se encontraba en llamas.

“En la planta baja se encuentran emplazados dos comercios, uno de ellos de rubro taller mecánico de motovehículos, con nombre de fantasía `La Casa del Motociclista`, de 375 metros cuadrados y el segundo un local de electricidad”, explicaron. Pero además en la planta alta hay seis viviendas, del tipo departamentos, y al momento del incendio todas las personas que las habitan, que serían 14, lograron autoevacuarse y ponerse a resguardo hasta que llegaron la Policía y los bomberos. Lo mismo que los ocupantes de otros edificios cercanos.

“El incendio se desarrolló en el interior del taller mecánico, con propagación hacia la planta alta”, aseguró el reporte oficial, y agregó que “se trabajó en las labores pertinentes con colaboración de personal de Riesgos Especiales”.

Lo cierto es que al cabo de más de tres horas de trabajo consiguieron controlar el incendio y posteriormente se realizaron las tareas de enfriamiento y escombramiento. Se indicó que en el lugar se hizo presente una ambulancia, aunque no debieron atender a ninguna persona.

Ahora los peritos se encuentran trabajando en el lugar en busca de pruebas que determinen cómo se inició el fuego. ¿Fue intencional? Nadie lo descarta.