Una docente en la mira por presunto maltrato

Trabajaba en un jardín de infantes de 75 y 22, donde la acusaron de maniatar y amordazar a nenes de 3 y 4 años que se portaban mal
Una docente investigada por maltrato infantil en el Jardín de Infantes Nuestra Señora de Fátima de La Plata, no se presentó a una audiencia en el trámite del proceso oral por “lesiones graves”, que se desarrolla en el ámbito del Juzgado Correccional Nº 2.
El caso tiene en la mira a Verónica Dalmasso, acusada de atar y amordazar a menores de 3 y 4 años en el aula.
Según informaron fuentes judiciales, la docente debía presentarse a una audiencia previa al debate, pero su ausencia generó preocupación entre los padres de los alumnos involucrados y la comunidad educativa de 75 y 22.
Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre los motivos de su falta de comparecencia ante la Justicia.
El caso comenzó a investigarse en 2019, había sido inicialmente archivado, pero tras una solicitud de los padres de los menores afectados se reabrió.
La denuncia se basa en la versión de los propios niños, quienes relataron hechos de violencia y humillación dentro del aula, donde la docente, según los testimonios, los amordazaba y los ataba para mantenerlos en silencio.
La investigación fue llevada adelante por el fiscal Martín Almirón, de la UFI J 8 de La Plata, quien, tras analizar las pruebas recabadas, determinó que los niños presentaban lesiones compatibles con los malos tratos denunciados.
Esto llevó a que la causa fuera elevada a juicio oral por el juez Agustín Crispo, titular del Juzgado de Garantías N° 6.
El escándalo se destapó luego de la viralización de un audio de WhatsApp, en el que una niña de 4 años relató a sus padres cómo la docente y otros niños eran atados con cinta adhesiva en pies y manos.
Según la niña, el castigo ocurría cuando “se portaban mal” y solo cesaba cuando otra docente, identificada como Sandra, reprendiera a Verónica Dalmasso.
“Estábamos atados un ratito, hasta que vino Sandra y la retó a ella, a nosotros no”, dice la grabación.
Desde la institución educativa, se ha mantenido la postura de negar los hechos.
En un comunicado oficial, el representante legal del jardín indicó que, según la información recabada de otros docentes y el personal del establecimiento, no pueden afirmar que los hechos hayan ocurrido tal como lo cuentan los niños.
Sin embargo, aseguraron que el jardín está “a disposición de la Justicia para que se esclarezca el caso”.
Verónica Dalmasso, que llevaba 22 años trabajando en el Jardín Nuestra Señora de Fátima, deberá enfrentar un juicio oral donde se determinará su responsabilidad penal en este grave caso de abuso infantil.
Los padres de los niños involucrados esperan justicia y el esclarecimiento de los hechos, mientras la comunidad educativa se mantiene expectante ante el desarrollo del proceso judicial.
