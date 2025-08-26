Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Pelea por su condena

César Melazo recusó a tres integrantes de la Corte

26 de Agosto de 2025 | 03:34
Condenado a 7 años y 10 meses de prisión como uno de los presuntos organizadores de una asociación delictiva, conocida como “la Banda del Juez”, que se habría constituido para obtener réditos económicos de procesales judiciales y, al parecer, contaba con mano de obra para cometer robos y otros estragos, el ex magistrado penal de La Plata, César Melazo, insiste con su inocencia.

Es por eso que no desistirá de mantener viva la vía recursiva, luego del último paso por la instancia de Casación, que confirmó la sentencia del tribunal de origen.

El ex policía, Gustavo Bursztyn, es otro de los supuestos líderes de esa estructura criminal y también penado por ese papel. Pero además hubo sanciones para Gustavo Gregorio Mena, Adrián Oscar Manes, Carlos Jorge Bertoni y Enrique Edgardo Petrullo, con distinto grado de alcance y cargos.

Ahora se supo que Melazo, a través de sus defensores Christian Romano y Juan Pesquera, recusó a tres miembros de la Suprema Corte bonaerense, que es el organismo que debe atender su nuevo reclamo.

El planteo apunta directamente contra los ministros Daniel Fernando Soria, Hilda Kogan y Sergio Gabriel Torres, a quienes los acusan de haber demostrado un “alto grado de parcialidad y enemistad manifiesta” hacia el exmagistrado durante el proceso del jury de enjuiciamiento, que terminó en su destitución.

“Quienes llevaron adelante la remoción de Melazo no pueden ahora fallar sobre la inocencia o culpabilidad en una causa penal vinculada a los mismos hechos”, expresaron los defensores.

La recusación se articula sobre normas procesales, constitucionales y tratados internacionales que garantizan el derecho a un juez imparcial. Los abogados invocaron los artículos 47 y 50 del Código Procesal Penal bonaerense y el artículo 18 de la Constitución Nacional, que asegura el debido proceso y la defensa en juicio.

 

