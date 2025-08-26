¿Invierno en retirada? Sol y temperatura de primavera este martes en La Plata

El tiempo se presenta este martes en La Plata con cielo completamente despejado, vientos leves y temperatura mínima de 5 grados y máxima de 20, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, miércoles, se aguarda cielo algo nublado acompañado de vientos leves y temperatura mínima de 7 grados y máxima de 19.

En tanto que para el jueves el tiempo seguirá mejorando con cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 10 grados y máxima de 22, reportó el (SMN).