Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad
FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse
Fuerte caída de acciones y bonos; el dólar oficial se volvió a disparar
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado
La Andis desde adentro: “motosierra”, desfinanciamiento y “exceso” de tareas
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Presencia platense en el Congreso de Educación Privada, con foco en la IA
Quejas por el servicio de luz “que va y viene” en un sector de Los Hornos
Reclamo por una pérdida de agua que “cumplirá un año y mata árboles”
Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Como una bola de nieve, el escándalo por la presunta red de coimas con laboratorios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) crece con el correr de las horas. Ayer se conocieron nuevos audios atribuidos al desplazado titular del área, Diego Spagnuolo, y confirman que lo grabaron de forma sistemática. En estos nuevos documentos se lo escucha (se presume que a él) criticar a funcionarios clave del Gobierno y hasta al propio presidente, Javier Milei.
En el primero de los cuatro registros difundidos por la señal C5N, el ahora exfuncionario apunta contra una tal Sandra. La alusión parecería referir a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Fijate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombo groso también con Diana Mondino (en referencia a la excanciller). No, no, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, ¿viste? Medio, medio. Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier (por el Presidente) y después se hace la pelotuda, se borra... Ahora, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo”, se escucha en una de las grabaciones, y cierra molesto: “Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda, Sandra. O sea, la mina se hace la repelotuda. Javier (Milei) desentendido de todo”.
En un segundo mensaje, la voz atribuida a Spagnuolo vuelve a mencionar a quien, se supone, es Pettovello y reflexiona sobre su relación con Milei: “Sandra está de diez con Javier. Javier la banca a Sandra y no tiene por qué no bancarla. No tiene por qué no bancarla porque Sandra... está haciendo bien las cosas en su ministerio. (...) Pareciera como que les chupa un huevo, ¿no?“.
Luego agrega: “Ahí estoy de acuerdo con Sandra, que siempre me lo dijo: ‘Tú sostén es Javier y mientras te sostenga Javier no te saca nadie’. Y la verdad que si fuera por los Menem (Eduardo “Lule” y Martín), yo estaría en mi casa hace rato y el que me banca es Javier“.
El tercer audio que se conoció ayer apunta directamente contra el asesor principal de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: “Yo no puedo creer este Lule Menem... Qué mierda tiene Karina, la puta madre“, comienza esta parte y advierte: “Falla la política en este gobierno”.
Mientras que un cuarto audio menciona a un hombre de peso, como es el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. Allí se escucha: “Sturzenegger me dijo ‘Te voy a mandar una persona para que te ayude a dar de baja las pensiones’ y yo dije ‘genial, Federico, necesito toda la ayuda posible’ (...). Me manda un estúpido, (...) que me empieza a cuestionar absolutamente todo”.
LE PUEDE INTERESAR
La política se plantea que efecto electoral tendrá para los libertarios
LE PUEDE INTERESAR
La Andis desde adentro: “motosierra”, desfinanciamiento y “exceso” de tareas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí