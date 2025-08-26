Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

Como una bola de nieve, el escándalo por la presunta red de coimas con laboratorios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) crece con el correr de las horas. Ayer se conocieron nuevos audios atribuidos al desplazado titular del área, Diego Spagnuolo, y confirman que lo grabaron de forma sistemática. En estos nuevos documentos se lo escucha (se presume que a él) criticar a funcionarios clave del Gobierno y hasta al propio presidente, Javier Milei.

En el primero de los cuatro registros difundidos por la señal C5N, el ahora exfuncionario apunta contra una tal Sandra. La alusión parecería referir a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Fijate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombo groso también con Diana Mondino (en referencia a la excanciller). No, no, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, ¿viste? Medio, medio. Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier (por el Presidente) y después se hace la pelotuda, se borra... Ahora, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo”, se escucha en una de las grabaciones, y cierra molesto: “Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda, Sandra. O sea, la mina se hace la repelotuda. Javier (Milei) desentendido de todo”.

En un segundo mensaje, la voz atribuida a Spagnuolo vuelve a mencionar a quien, se supone, es Pettovello y reflexiona sobre su relación con Milei: “Sandra está de diez con Javier. Javier la banca a Sandra y no tiene por qué no bancarla. No tiene por qué no bancarla porque Sandra... está haciendo bien las cosas en su ministerio. (...) Pareciera como que les chupa un huevo, ¿no?“.

Luego agrega: “Ahí estoy de acuerdo con Sandra, que siempre me lo dijo: ‘Tú sostén es Javier y mientras te sostenga Javier no te saca nadie’. Y la verdad que si fuera por los Menem (Eduardo “Lule” y Martín), yo estaría en mi casa hace rato y el que me banca es Javier“.

El tercer audio que se conoció ayer apunta directamente contra el asesor principal de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: “Yo no puedo creer este Lule Menem... Qué mierda tiene Karina, la puta madre“, comienza esta parte y advierte: “Falla la política en este gobierno”.

Mientras que un cuarto audio menciona a un hombre de peso, como es el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. Allí se escucha: “Sturzenegger me dijo ‘Te voy a mandar una persona para que te ayude a dar de baja las pensiones’ y yo dije ‘genial, Federico, necesito toda la ayuda posible’ (...). Me manda un estúpido, (...) que me empieza a cuestionar absolutamente todo”.