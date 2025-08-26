Denuncian ataque a un local de la UCR en La Plata y le apuntan a "energúmenos antidemocráticos"

A menos de dos semanas para los comicios locales y provinciales del 7 de siempre, cuando los platenses vayan a las urnas para elegir concejales, consejeros escolares y diputados distritales, la UCR La Plata denunció un ataque a su local partidario de avenida 7 entre 61 y 62, en donde desconocidos destrozaron un cartel de campaña.

Según se informó, por el hecho se radicó la denuncia policial correspondiente con el fin de identificar a los responsables del ataque.

Desde el partido le apuntaron a "energúmenos antidemocráticos". "Que sigan rompiendo banners, no nos van a frenar. Vamos a seguir pintando la ciudad de rosa", comunicaron desde el partido que forma parte de la boleta de la coalición Somos Buenos Aires.