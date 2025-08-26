Tensión VIP: filtraron chats de cuando allanaban "La Isla", el country donde vivía Spagnuolo

Una docente de La Plata, acusada de maniatar y amordazar a nenes por portarse mal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La serie de allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello en la causa que investiga los audios de Diego Spagnuolo generó una fuerte conmoción en el exclusivo barrio La Isla de Nordelta. Los propios vecinos del country relataron en su chat interno la sorpresa y la tensión que se vivió desde la madrugada por el masivo despliegue policial.
La primera alerta entre los residentes se dio pasada la medianoche. "Estoy entrando al barrio y hay un montón de patrulleros en la guardia.... Y policías por todos lados", escribió un vecino, quien agregó que los oficiales en el lugar le dijeron que "no pueden dar información".
Con el correr de las horas, la información comenzó a fluir en el mismo grupo de WhatsApp a través de noticias reenviadas que confirmaban que se trataba de "Allanamientos en Nordelta, Buscan a Spagnuolo" por la causa de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El dato más impactante para los residentes llegó cuando uno de ellos confirmó la identidad de uno de los allanados: "Sí, el dueño de la drogueria es vecino, y parece que lo allanaron en la madrugada". La revelación generó una serie de quejas por la falta de comunicación de la administración del barrio. "¿Es vecino nuestro?", preguntó uno, mientras otro se quejaba: "Cdo es así no se debió Mandar la alerta a los vecinos en la aplicación para qe estemos al tanto?".
Los chats filtrados ofrecen una mirada interna a cómo el escándalo de corrupción que sacude al Gobierno irrumpió en la tranquilidad de uno de los barrios más exclusivos del país, sorprendiendo a sus habitantes.
