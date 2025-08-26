Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

El Mundo

Trump contra la Fed: ordenó despedir a una directiva acusada de fraude hipotecario y lo tildan de autoritario

Trump contra la Fed: ordenó despedir a una directiva acusada de fraude hipotecario y lo tildan de autoritario
26 de Agosto de 2025

Escuchar esta nota

El presidente Donald Trump ordenó en las últimas horas el despido de Lisa Cook, una directiva de la Reserva Federal (Fed), al acusarla de fraude hipotecario, lo que aumenta la presión sobre el banco central estadounidense.

Con base a la Ley de la Reserva Federal, Trump escribió en una misiva dirigida a Cook: "He determinado que hay suficientes causas para retirarla de su puesto". Cook rechazó que el presidente tenga la autoridad para destituirla, ya que no existe causa para ello.

"No voy a renunciar", avisó en un comunicado divulgado por su abogado, Abbe Lowell. "Continuaré cumpliendo con mis obligaciones para ayudar a la economía estadounidense".

Cook había dicho a principios de mes que no tenía intención de dejarse "intimidar" para renunciar al cargo. En Estados Unidos, el presidente está generalmente limitado en sus capacidades para deponer a funcionarios del banco central.

Una orden de la Corte Suprema sugirió recientemente que los miembros de la Fed solo pueden ser destituidos por una "causa" justificada, lo que puede interpretarse como haber cometido una infracción. El mandatario republicano apuntó a una denuncia penal fechada el 15 de agosto del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), un aliado de Trump, ante el fiscal general de Estados Unidos para anunciar que Cook sería despedida.

La denuncia, según Trump, arrojó "razón suficiente" para creer que Cook pudo haber hecho "declaraciones falsas" en uno o más créditos hipotecarios. La Fed no respondió de inmediato a las preguntas sobre el anuncio de Trump.

La decisión de Trump de destituir a Cook, la primera mujer afroestadounidense en formar parte de la junta directiva del banco central, probablemente desencadenará una batalla legal. Es posible que se le permita permanecer en su cargo durante este periodo.

La senadora Elizabeth Warren, máxima representante demócrata en la Comisión Bancaria del Senado, calificó la medida de Trump de "una toma de poder autoritaria que viola flagrantemente la Ley de la Reserva Federal". "Debe ser revocada en los tribunales", agregó en un comunicado.

Trump ha aumentado la presión sobre la Fed este año y ha criticado repetidamente a su presidente, Jerome Powell, por no bajar las tasas de interés antes, pese a los datos benignos sobre la inflación.

