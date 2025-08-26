Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Lucas Finochio
Lucas Finochio

26 de Agosto de 2025 | 04:24
Edición impresa

 

Fernando Muslera (7)

La valla de Estudiantes cuenta nombre y apellido, y es Fernando Muslera. Una vez más fue el responsable para que a su equipo no le conviertan. Tuvo un primer tiempo excelente, con tres atajadas formidables. Además dejó atrás los errores aéreos con Banfield y no tuvo problemas para descolgar centros.

Alexis Castro jugó acelerado y se apuró en la definición (5)

Alexis Castro no tuvo una gran noche en UNO, donde se lo notó apresurado a la hora de decidir, tanto en la definición como en los pases. Se perdió un mano a mano.

Partido correcto de Mastrangelo, no se quiso complicar (5)

Hernán Mastrangelo manejó bien los hilos del partido. A diferencia de otros partidos no tomó el rol de los futbolistas. Le cortó un avance a Estudiantes. A pesar de eso, no tuvo inconvenientes.

 

FERNANDO MUSLERA (7) De lo mejor de Estudiantes, firme, seguro y sin inconvenientes en los centros. Tuvo un primer tiempo formidable con tres tapadas claras. La figura del equipo.

ROMÁN GÓMEZ (5) Realizó colaboraciones en ataque, y algunos desajustes en su rol defensivo, que no pasó a mayores.

LEANDRO GONZÁLEZ PÍREZ (6) Tuvo una gran labor en el ataque, de esa forma llegó el gol. A su vez, estuvo correcto en defensa.

FACUNDO RODRÍGUEZ (5) Mostró firmeza y realizó cortes claves. A su vez, dirigió al equipo correctamente en la salida desde el fondo.

SANTIAGO ARZAMENDIA (5) Esta vez se abocó más al ataque, participó en el gol. Por momentos descuidó su lateral, pero no tuvo problemas en el retroceso.

SANTIAGO ASCACIBAR (5) Primer tiempo correcto, hasta tuvo chances de gol en dos oportunidades, pero no logró tener tanta libertad como en otros partidos.

MIKEL AMONDARAIN (6) Certero en los pases, jugando hacia adelante. Estuvo un poco más suelto en la segunda parte, tirándose hacia el sector derecho.

CRISTIAN MEDINA (6) Muy activo, electrizante en el primer tiempo, con velocidad y movilidad. Hizo buenos pases y un gran desgaste físico.

ALEXIS CASTRO (5) Se lo notó incómodo y apresurado en las decisiones que tomó. Mejoró en el segundo tiempo.

EWIN CETRÉ (6) Explosivo en la banda derecha. A pesar de la asistencia de falló en algunos pases. Bajó el nivel en el complemento.

GUIDO CARRILLO (6) Tuvo más contacto con el balón, pero no estuvo preciso a la hora de definir. Además se apoyó correctamente en sus compañeros.

INGRESARON TIAGO PALACIOS (6) Le cambió la cara al equipo, impuso carácter con gambetas cortas. Tuvo dos chances claras de gol, pero falló en el toque final.

JOSÉ SOSA (5) Entró para ocupar el rol de conector entre el medio y ataque. Tuvo apariciones esporádica pero no desequilibró.

EZEQUIEL PIOVI (-) Jugó pocos minutos, no califica.

FACUNDO FARÍAS (-) Ingresó en el cierre del partido, no puntúa.

PROMEDIO 5,61

 

 

