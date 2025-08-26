Fernando Muslera (7)

FERNANDO MUSLERA (7) De lo mejor de Estudiantes, firme, seguro y sin inconvenientes en los centros. Tuvo un primer tiempo formidable con tres tapadas claras. La figura del equipo.

ROMÁN GÓMEZ (5) Realizó colaboraciones en ataque, y algunos desajustes en su rol defensivo, que no pasó a mayores.

LEANDRO GONZÁLEZ PÍREZ (6) Tuvo una gran labor en el ataque, de esa forma llegó el gol. A su vez, estuvo correcto en defensa.

FACUNDO RODRÍGUEZ (5) Mostró firmeza y realizó cortes claves. A su vez, dirigió al equipo correctamente en la salida desde el fondo.

SANTIAGO ARZAMENDIA (5) Esta vez se abocó más al ataque, participó en el gol. Por momentos descuidó su lateral, pero no tuvo problemas en el retroceso.

SANTIAGO ASCACIBAR (5) Primer tiempo correcto, hasta tuvo chances de gol en dos oportunidades, pero no logró tener tanta libertad como en otros partidos.

MIKEL AMONDARAIN (6) Certero en los pases, jugando hacia adelante. Estuvo un poco más suelto en la segunda parte, tirándose hacia el sector derecho.

CRISTIAN MEDINA (6) Muy activo, electrizante en el primer tiempo, con velocidad y movilidad. Hizo buenos pases y un gran desgaste físico.

ALEXIS CASTRO (5) Se lo notó incómodo y apresurado en las decisiones que tomó. Mejoró en el segundo tiempo.

EWIN CETRÉ (6) Explosivo en la banda derecha. A pesar de la asistencia de falló en algunos pases. Bajó el nivel en el complemento.

GUIDO CARRILLO (6) Tuvo más contacto con el balón, pero no estuvo preciso a la hora de definir. Además se apoyó correctamente en sus compañeros.

INGRESARON TIAGO PALACIOS (6) Le cambió la cara al equipo, impuso carácter con gambetas cortas. Tuvo dos chances claras de gol, pero falló en el toque final.

JOSÉ SOSA (5) Entró para ocupar el rol de conector entre el medio y ataque. Tuvo apariciones esporádica pero no desequilibró.

EZEQUIEL PIOVI (-) Jugó pocos minutos, no califica.

FACUNDO FARÍAS (-) Ingresó en el cierre del partido, no puntúa.

PROMEDIO 5,61