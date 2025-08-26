Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado

Mientras la gerenta del laboratorio Ramallo se negó a declarar en la indagatoria, salió a la luz la versión que plantó Ariel García Furfaro

La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado

García Furfaro se defendió y le echó la culpa a un exempleado / web

26 de Agosto de 2025 | 03:38
Edición impresa

Ayer la gerenta de Gestión de Calidad del Laboratorio Ramallo S.A., María Victoria García, no respondió preguntas en la indagatoria ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y la fiscal María Laura Roteta, que lo ayuda en la instrucción de la causa por las casi 100 muertes provocadas por el fentanilo adulterado en todo el país. Sin embargo, la noticia más trascendente, al margen de que hoy continúa la ronda de declaraciones con otro imputado, Eduardo Darchuk, que también tenía injerencia operativa en la misma empresa, pasa por lo que dijo Ariel García Furfaro, tal vez el acusado más comprometido como dueño de “la fábrica” del medicamento.

En ese sentido, fuentes de tribunales indicaron que el empresario planteó la teoría de “una mano negra” o a una especie de conspiración para perjudicarlo.

“Yo no fui, yo no hice nada. Si el fentanilo está contaminado con bacterias, los bichos los puso otra persona”, explicó.

García Furfaro le apuntó así a un ex concejal del peronismo bonaerense, con nexos políticos con el kirchnerismo. Se trataría de Andrés Quinteros.

Él era su hombre de máxima confianza, pero terminaron enfrentados, según trascendió.

De hecho, el ex empleado y ex apoderado de los laboratorios para adquirir algunos productos lo habría denunciado por “amenaza contra su vida”.

La indagatoria al dueño de las laboratorios HLB Pharma y Ramallo duró seis horas. Defendió a los profesionales que empleaba y atacó a quien consideró el responsable de lo ocurrido.

“En principio soy el más interesado en que se sepa qué pasó por los familiares y las víctimas. Yo soy una persona que trabajó desde antes de los 18 años. A los 18 años empecé con verdulerías, después restaurantes. Hago comercio, es lo que supe hacer toda mi vida. A los 20 años estuve imputado por defender a mi hermano de algo malo que le habían hecho. Por eso estuve detenido. Tuve empresas grandes de comida, de distintos rubros. Hasta que en 2013 compré el laboratorio Apolo en Rosario”, se defendió.

En el resto de la indagatoria García Furfaro culpó a la ANMAT por no haber alertado antes sobre la infección de fentanilo y las muertes que se registraron en el Hospital Italiano de La Plata.

Dijo que los mismos desvíos de calidad que detectaban en su laboratorio también ocurrían en la competencia, pero las actuales autoridades lo castigaban a él y no al resto. También que le armaron “una operación mediática” para relegarlo en el negocio de la venta de medicamentos al Estado y sostuvo que él no sabía si existían problemas de calidad, porque el personal autorizado de los laboratorios era el encargado de atender los requerimientos de la autoridad sanitaria.

Para finalizar, Ariel García Furfaro expresó que está en la ruina: “Sí, estoy fundido. Mañana, si descubren qué pasó, tengo que arrancar de cero. Eso no me preocupa. Por arrastre mi hermano de los cables (empresa Epuyén) hay clientes que no le compran. El otro tiene una verdulería de toda la vida, no sé qué va a pasar, si lo van a escrachar. La gente no consigue trabajo. Todo me perjudica. ¿Cómo va a ser una negligencia con un bicho que no puede estar ahí? Ya le pido plata a mi mamá. Dentro del laboratorio tenía una fortuna en materia prima/equipamiento. En Alfarma tenía para cobrar un montón de plata. Quiero que se sepa que soy yo. Yo me quedo a que me corten la cabeza si tengo responsabilidad”.

Sobre este caso, cabe destacar que hoy la Cámara de Diputados abrirá el debate para la creación de una comisión investigadora. El oficialismo, al parecer, no formará parte.

 

