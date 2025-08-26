mcabrera@eldia.com

Ganó, se acomodó en las dos tablas y se fue a su casa feliz. Pero no del todo satisfecho. Estudiantes derrotó 1-0 como local a Aldosivi y cerró la sexta fecha como puntero y en zona de Copa Sudamericana 2026, pero si quiere se protagonista verdadero en lo que queda del año tendrá muchas cosas por mejorar. Por lo pronto la precisión en los pases y la definición: si anoche era más certero pudo haber goleado, si se equivocaba el arquero o los defensores hasta pudo penar por el resultado. Ganó y es verdad que lo demás no importa, pero a veces sí importa.

De entrada se vio un partido de ida y vuelta, con dos mediocampos con poco quite y mucho vértigo. Estudiantes fue otro diferente al del miércoles pasado por la Libertadores. Asumió una postura más ofensiva con los riesgos que eso significa. Rápido en las transiciones para encontrar mal parado a un rival que lejos de venir a buscar el punto también quiso mirar el arco de enfrente.

Aldosivi se encontró con un señor arquero en esos 45 minutos iniciales. Muslera, primero, desvió un cabezazo de gol a Cabral que lo fusiló desde arriba en el punto del final. Más tarde le sacó un tiro de gol a Cervera, que había ganado la marca y le apuntó a quemarropa pero el uruguayo estuvo muy lúcido, al punto de ir a buscar el rebote y evitar hasta el córner. Estudiantes encontró en él un arquero que da seguridad y responde cuando tiene que hacerlo. Es Top.

Así como sufrió cuando el Tiburón lo atacó frenéticamente, fue peligroso a la hora de pasar la mitad de cancha. Porque con la misma firmeza que su rival fue por Carranza con muchos toques y jugadores replegados en ataque, por las bandas, por adentro y con juego directo también.

El partido resultó muy entretenido para verlo. Los neutrales lo habrán disfrutado. Del lado del Tiburón su entrenador y jugadores visiblemente molestos por el resultado y Eduardo Domínguez no del todo conforme por la cantidad de veces que le llegaron a su equipo. Y los goles desperdiciados.

Pero el Pincha se puso arriba con el gol de Leandro González Pirez, que apareció sin marca por el segundo palo y conectó ante el remate abierto de Edwuin Cetré que sorprendió por izquierda. ¿Qué hacía ahí el exRiver? La jugada sucedía a un tiro de esquina por un cabezazo de Carrillo que entre el arquero y el poste impidieron.

Pudo sumar otro gol el local. Primero Alexis Castro desperdició una contra: tenía apoyo pero quiso su gol. Error. Minutos después un centro frontal mostró el gran gesto técnico de Cetré, que bajó la pelota con el pecho, dejó a su marcador en el camino y ante la salida de Carranza reventó el travesaño. El mismo arquero le sacó con sus pies el gol a Carrillo, que también mano a mano definió mal.

El esquema inicial de Estudiantes 4-1-4-1 no pareció darle resultado, al menos defensivo. Por eso para el segundo tiempo por momentos Castro retrocedió unos metros para ayudar a Amondarian que pese a algunos errores en el traslado fue de lo mejor y por eso la gente lo ovacionó. El Pincha fue un equipo atacando y otro diferente defendiendo. La famosa manta corta.

A la hora de mirar la parte llena del vaso, la mayoritaria, el equipo de Eduardo Domínguez tuvo pinceladas de muy buen fútbol colectivo, con toques y triangulaciones que lo distinguen del resto en un fútbol argentino anodino y aburrido. Cuando se enchufaron los de arriba fue interesante.

Pero no le encontró la vuelta a la propuesta ofensiva del rival, con tres delanteros y muy enfocado en atacar, como sabiendo que es su virtud o el aspecto que invisibiliza los errores que tiene de mitad de cancha para atrás. Aldosivi no mereció el empate pero hizo lo que pudo por conseguirlo.

Para poder ponerle un freno y manejar más la pelota el DT mandó a la cancha a Tiago Palacios y luego a José Sosa. Buscó algo de equilibrio ante las posiciones indescifrables de Ascacibar y Alexis Castro. Pero ni aún así pudo tener a su rival en su campo.

En los minutos finales potenció su problema para el gol. Carrillo erró un gol solo por el palo izquierdo, luego Palacios estrelló al palo y más tarde tapó el arquero. Solo por eso Estudiantes sufrió para celebrar un nuevo triunfo en UNO, con el que llegó a la punta.

Cetré, Carrillo y Palacios estrellaron tiros en el palo. Carranza sacó tres mano a mano

