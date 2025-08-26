Silva no duda: “Ni los mejores antes ni ahora los peores”

Pedro Silva Torrejón volvió a la titularidad en San Juan, con un rendimiento con altibajos en el marco de la dura derrota albiazul. El lateral habló de una derrota “inesperada” y que hay que tener “los pies sobre la tierra” para alcanzar el objetivo trazado: la clasificación entre los ocho mejores equipos de la zona.

Luego de su ausencia en los choques ante Godoy Cruz y Lanús, el cordobés de Laboulaye reconoció que “se siente la inactividad” aunque se fue soltando con el paso de los minutos. “Me sentí de menor a mayor”, dijo Silva. De todos modos, el sector defensivo -incluido el arquero Nelson Insfrán- es el único sector del equipo que no le genera dudas a Alejandro Orfila, que busca funcionamiento de mitad de cancha en adelante.

Respecto de la derrota ante los sanjuaninos, últimos en ambas tablas -anual y promedios- el lateral cordobés dijo que fue “una lástima el resultado, porque lo buscamos y no la pudimos meter”. El contrasentido del partido en San Juan es que el Tripero generó las mejores situaciones contra el arco de Borgogno en la primera mitad, cuando peor jugó. Y en el complemento, con una mejoría y cambios ofensivos, apenas inquietó con un remate de Nicolás Garayalde desde media distancia.

“Veíamos que podíamos tener chances de llegar al gol, incluso en el segundo tiempo. Hay que seguir metiéndole”, expresó el defensor, el mejor refuerzo de Gimnasia en 2025 por su nivel parejo.

Para Silva significó un golpe perder en San Juan, una caída que no estaba en los planes, ya que “fue una derrota inesperada. Fuimos a ganar, a buscar los tres puntos, pero el fútbol es así. No éramos los mejores cuando ganamos dos partidos seguidos y no somos los peores ahora. Hay que tener los pies sobre la tierra”. El análisis del defensor tripero va de la mano de una campaña que lleva dos victorias, un empate y tres encuentros perdidos, lo que lo deja -con 7 unidades- fuera de los puestos de clasificación a los playoff del actual Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Justamente respecto de los objetivos, el lateral que llegó desde el fútbol griego sostuvo que el objetivo sigue siendo la clasificación entre los ocho mejores, aún por encima de la lucha por escapar al riesgo de descenso por la tabla anual, de la que el Lobo se alejó 5 puntos a diez partidos del final de la temporada. “Una cosa te lleva a la otra. Si clasificas entre los ocho mejores, te salvas abajo”, señaló y agregó: “ese es el objetivo y trabajamos día a día para alcanzarlo”.

La gran pregunta tras la derrota ante San Martín es ¿qué debe mejorar el equipo? “Eso se habla más puertas adentro. Tenemos que seguir entrenado duro, lo venimos haciendo muy fuerte. Tenemos que seguir confiando en nosotros porque los resultados se nos van a dar”, cerró el defensor mens sana.

El riesgo para el equipo que dirige Alejandro Orfila es repetir la experiencia del ciclo anterior, que tuvo buenos resultados en el inicio y se fue desdibujando hasta una eliminación de la Copa Argentina al borde del papelón con la derrota por penales ante Central Córdoba de Rosario, equipo que milita en Primera C.

