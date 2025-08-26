Cetré pegó un tiro en el travesaño y fue de mayor a menor /braicovich

¡Quién dijo que los lunes son antipáticos! Estudiantes desmintió esa creencia redondeando una tardecita repleta de sensaciones felices. Ganó con justicia, llegó a la punta de su zona, se apoyó en la notable solvencia de Fernando Muslera y empezó a saborear la previa de su tan esperada excursión a Brasil por la Copa Libertadores.

Con mayor precisión, el Pincha hubiera goleado. Se impuso por la mínima diferencia, pero quedó flotando en el ambiente la inconfundible certeza de su abrumadora superioridad.

El comienzo lo mostró algo permeable, aunque el Tiburón supo muy temprano que Muslera no le iba a permitir llegar al gol. El charrúa realizó dos atajadas decisivas transmitiendo la seguridad que necesitaba el Pincha cuando lo fue a contratar. Los hinchas valoran cada día más a “Nando” y anoche empezaron a corear su apellido a modo de merecido reconocimiento.

Su presencia imponente desde lo físico y, muy especialmente, su convicción para salir a cortar los centros, son las virtudes que le encantan a la hinchada albirroja. Tuvo una noche perfecta y la acumulación de aciertos ya es un elemento clave para engordar la ilusión de concretar un paso inicial exitoso en el legendario estadio Maracaná.

La formación titular empieza por un hombre que no para de crecer desde que llegó. Aldosivi mostró carencias para construir ataques y cuando logró acercarse al arco, sintió que con Muslera allí no iba a tener ninguna satisfacción.

El “Vasquito” se fue ovacionado; será difícil sacarlo del medio

Mikel Amondarain sumó otra jornada imborrable para su memoria como jugador. Justo en el día del cumpleaños de su papá (fallecido) no sólo repitió una buena actuación, la gente acompañó su salida de la cancha aplaudiéndolo con intensidad. Muchos se pusieron de pie en la platea de 115 para despedirlo “con todos los honores”.

El “Vasquito” de Bavio tiene todo como para que lo quieran: corre, marca, presiona, mete fuerte y hasta se anima buscar a sus compañeros ensayando habilitaciones que implican riesgo. Se equivocó en algunos pases; el detalle distintivo es que pone el corazón en cada aparición y eso es exactamente lo que esperan de él en la tribuna.

Cetré quiere volver a su mejor nivel y Palacios no debe faltar

Con Flamengo dando vueltas por la cabeza de Eduardo Domínguez y de la mayoría de los hinchas, brotan diagnósticos y conclusiones.

Cristian Medina ha mejorado mucho. Se lo nota ensamblado con naturalidad en el mediocampo. Edwuin Cetré (estuvo a centímetros de anotar un golazo, pero el travesaño se lo negó en el primer tiempo) parece enfocado en el deseo de volver a ser tan desequilibrante como en su mejor época. Decayó en el complemento, aunque dejó algunas pinceladas valiosas.

Y Tiago Palacios, aun irregular, no puede faltar a la hora de armar el once Pincha ideal.