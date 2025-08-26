Monasterio y Estrella pisaron bien fuerte

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Comenzaron las Liguillas de LAFIR y los equipos que buscan pelear arriba tuvieron un sábado una jornada muy favorable
Con la ilusión que ello implica, los chicos que representan a los equipos de LAFIR pusieron en marcha la última parte de la temporada, con el desarrollo de las Liguillas, donde acá también están en juego los títulos por categoría y también por institución
Y en esta primera fecha, hubo triunfos de aquellos equipos denominados “candidatos “, como por ejemplo, Monasterio y Estrella, en la Liguilla 1; mientras que Deportivo Gimnasista y Nueva Villa Argüello se repartieron los puntos (7-7 en el global).
En lo que respecta a la Liguilla 2, se registraron triunfos de Villa Albino, El Ciclón y Villa España. En tanto que Santa Teresita y Saladero también hicieron “parda”: siete puntos para cada uno.
Finalmente, en la Liguilla 3, Trabajadores de la Carne comenzó la competencia como para compres los “chicos crudos”.
Lo mismo para Universitario, Villa Paula y Club Gutierre.
El sábado que viene se jugará la segunda fecha de las Ligueras, con partidos realmente atractivos, como la Cebra y Monasterio, los dos ganadores de la jornada inaugural; El Ciclón ves. Villa Albino, en un duelo con historia. Y Villa María vs. Universitario.
aquí posan para la foto los chicos de la categoría 2018 de trabajadores de la carne
estos pibes visten con orgullo la camiseta de la categoría 2018 de villa albino
LOS PEQUEÑOS DE LA CATEGORÍA 2017 DE VILLA SAN CARLOS / JORGE VILLALBA
