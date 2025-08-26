Monasterio y Estrella pisaron bien fuerte

aquí posan para la foto los chicos de la categoría 2018 de trabajadores de la carne

Con la ilusión que ello implica, los chicos que representan a los equipos de LAFIR pusieron en marcha la última parte de la temporada, con el desarrollo de las Liguillas, donde acá también están en juego los títulos por categoría y también por institución

Y en esta primera fecha, hubo triunfos de aquellos equipos denominados “candidatos “, como por ejemplo, Monasterio y Estrella, en la Liguilla 1; mientras que Deportivo Gimnasista y Nueva Villa Argüello se repartieron los puntos (7-7 en el global).

En lo que respecta a la Liguilla 2, se registraron triunfos de Villa Albino, El Ciclón y Villa España. En tanto que Santa Teresita y Saladero también hicieron “parda”: siete puntos para cada uno.

Finalmente, en la Liguilla 3, Trabajadores de la Carne comenzó la competencia como para compres los “chicos crudos”.

Lo mismo para Universitario, Villa Paula y Club Gutierre.

El sábado que viene se jugará la segunda fecha de las Ligueras, con partidos realmente atractivos, como la Cebra y Monasterio, los dos ganadores de la jornada inaugural; El Ciclón ves. Villa Albino, en un duelo con historia. Y Villa María vs. Universitario.