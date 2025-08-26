Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Fútbol infantil |La última etapa de la competencia

Monasterio y Estrella pisaron bien fuerte

Comenzaron las Liguillas de LAFIR y los equipos que buscan pelear arriba tuvieron un sábado una jornada muy favorable

Monasterio y Estrella pisaron bien fuerte

aquí posan para la foto los chicos de la categoría 2018 de trabajadores de la carne

26 de Agosto de 2025
Edición impresa

Con la ilusión que ello implica, los chicos que representan a los equipos de LAFIR pusieron en marcha la última parte de la temporada, con el desarrollo de las Liguillas, donde acá también están en juego los títulos por categoría y también por institución

Y en esta primera fecha, hubo triunfos de aquellos equipos denominados “candidatos “, como por ejemplo, Monasterio y Estrella, en la Liguilla 1; mientras que Deportivo Gimnasista y Nueva Villa Argüello se repartieron los puntos (7-7 en el global).

En lo que respecta a la Liguilla 2, se registraron triunfos de Villa Albino, El Ciclón y Villa España. En tanto que Santa Teresita y Saladero también hicieron “parda”: siete puntos para cada uno.

Finalmente, en la Liguilla 3, Trabajadores de la Carne comenzó la competencia como para compres los “chicos crudos”.

Lo mismo para Universitario, Villa Paula y Club Gutierre.

El sábado que viene se jugará la segunda fecha de las Ligueras, con partidos realmente atractivos, como la Cebra y Monasterio, los dos ganadores de la jornada inaugural; El Ciclón ves. Villa Albino, en un duelo con historia. Y Villa María vs. Universitario.

Desde LAFIR, se informó que las Liguillas, la segunda y última etapa de la competencia de la temporada que ya están en marcha, tienen fecha de cierre el 14 de noviembre, siempre y cuando no hayan suspensiones de por medio por lluvias. De finalizar la temporada en fecha, la fiesta por los festejos del 30º aniversario de la creación de la Liga sería el 15/11.

 

Multimedia

aquí posan para la foto los chicos de la categoría 2018 de trabajadores de la carne

estos pibes visten con orgullo la camiseta de la categoría 2018 de villa albino

LOS PEQUEÑOS DE LA CATEGORÍA 2017 DE VILLA SAN CARLOS / JORGE VILLALBA

Fútbol Infantil

