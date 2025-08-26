Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos

Yanina Latorre habló con Javier Milei y le dijo toda la verdad sobre su relación con Fátima Flórez

Yanina Latorre habló con Javier Milei y le dijo toda la verdad sobre su relación con Fátima Flórez
26 de Agosto de 2025 | 08:35

Escuchar esta nota

Yanina Latorre sorprendió a su audiencia de Sálvese quien pueda (América TV) al revelar que mantuvo una conversación privada con el presidente Javier Milei, en la que le preguntó de manera directa cuál es su actual vínculo sentimental con la humorista Fátima Florez, tras varios rumores de que habrían retomado su relación. 

"'Cómo estás', le dije. 12.04, me escribe en mayúscula: 'fabuloso'", reveló Yanina sobre el inicio del intercambio entre ella y el mandatario. 

Ella, no dudó en ir al grano y le consultó: "'Escuchá, ¿volviste con Fátima?'. Aclaro que lo conozco, porque él fue panelista, laburó en todos lados, era un tipo muy mediático”.

Según relató la conductora, la contundente respuesta del mandatario no se hizo esperar: “Rotundo: 'no, se me hace imposible tener una relación razonable'”. Y aclaró cuál es su vínculo con la capocómica: "Tenemos una excelente relación de amistad".

De esta forma, Latorre le puso fin a las especulaciones sobre la reconciliación entre el Presidente y Fátima Flórez, pero confirmó la indiscutible amistad entre ellos. Según confirmó la propia actriz, Milei iría a ver su obra a Las Vegas cuando se encuentre en el marco de su gira por Estados Unidos.

