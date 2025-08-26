Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La 90, Juvenil La Plata y San Carlos son de “10”

defensores de villa elisa (2012): Alan Dworecki, Juan ignacio Ferrigno, joaquín Salto, Ian Oliva, Tobias Fretes, Benjamín Alvarez, Cristopher Ciar y Joaquin Rolon

26 de Agosto de 2025 | 06:36
Edición impresa

Otro fin de semana que quedará en el recuerdo por mucho tiempo para los equipos que participan en la Zona Intermedia, de la Asociación Platense (APLAFI).

Porque hubo partidos para elegir y para todos los gustos. Y en esa vorágine, los chicos volvieron a dar cátedra dentro de una cancha. Y así fue...

La 90 FI, que fue uno de los principales protagonistas del Apertura, volvió a dar muestras de su poderío. En la fecha del sábado visitó Siglo XXI y consiguió abrochar 10 puntos valiosos, que le permiten mantenerse en una ubicación expectante (cuarto) en la tabla por institución de este torneo Clausura 2025.

También pisó fuerte en esta segunda fecha fue la Asociación San Carlos, que al igual que la 90 FI cosechó 10 puntos en su enfrentamiento contra Juventud de City Bell. Con esta victoria el, el equipo albiazul conserva la segunda posición en la tabla general, aunque algo alejado del puntero, Juvenil La Plata.

Y el tercero en sumar diez puntos en la fecha del fin de semana fue justamente Juvenil La Plata, el que domina la tabla conjunta y el que se afirma cada vez más en su objetivo de coronarse campeón anual.

El ”Tricolor”, que durante el Apertura coronó a varias categorías campeonas, le ganó con claridad a FIPA, en otra jornada que le fue favorable a todas sus divisiones.

Y si de triunfos se trata, Cerro Platense, que aparece tercero en la general, también redondeó un muy buen fin de semana.

El conjunto ”azulgrana” se sacó 8 puntos de diez posibles a San Carlos 156, que intenta salir de los últimos lugares.

Otro de los equipos que tuvo una buena cosecha de “porotos” fue la Asociación Sacachispa, que superó por 8-4 en el global a Defensores de Villa Elisa.

Completó la jornada con éxito, El Cruce Lentejitas, que le ganó a pulseada al CRI. Catella, de visitante. En el partido Abastense Argentino y Club 151 Oeste hubo reparto de unidades: seis para cada uno.

 

esta es la categoría 2015 de abastense argentino, que participa en la liga del oeste

en su último año en competencias infantiles, la 2012 de fipa arremete con todo

les presentamos en sociedad a los miembros de la 2013 de abastense argentino

juegan y se divierten en defensores de villa elisa

