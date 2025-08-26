La 90, Juvenil La Plata y San Carlos son de “10”

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad
FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
En el día de su cumple número 25, Nicky Nicole blanqueó con Lamine
Fuerte caída de acciones y bonos; el dólar oficial se volvió a disparar
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
La Andis desde adentro: “motosierra”, desfinanciamiento y “exceso” de tareas
Presencia platense en el Congreso de Educación Privada, con foco en la IA
Quejas por el servicio de luz “que va y viene” en un sector de Los Hornos
Reclamo por una pérdida de agua que “cumplirá un año y mata árboles”
Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Otro fin de semana que quedará en el recuerdo por mucho tiempo para los equipos que participan en la Zona Intermedia, de la Asociación Platense (APLAFI).
Porque hubo partidos para elegir y para todos los gustos. Y en esa vorágine, los chicos volvieron a dar cátedra dentro de una cancha. Y así fue...
La 90 FI, que fue uno de los principales protagonistas del Apertura, volvió a dar muestras de su poderío. En la fecha del sábado visitó Siglo XXI y consiguió abrochar 10 puntos valiosos, que le permiten mantenerse en una ubicación expectante (cuarto) en la tabla por institución de este torneo Clausura 2025.
También pisó fuerte en esta segunda fecha fue la Asociación San Carlos, que al igual que la 90 FI cosechó 10 puntos en su enfrentamiento contra Juventud de City Bell. Con esta victoria el, el equipo albiazul conserva la segunda posición en la tabla general, aunque algo alejado del puntero, Juvenil La Plata.
Y el tercero en sumar diez puntos en la fecha del fin de semana fue justamente Juvenil La Plata, el que domina la tabla conjunta y el que se afirma cada vez más en su objetivo de coronarse campeón anual.
El ”Tricolor”, que durante el Apertura coronó a varias categorías campeonas, le ganó con claridad a FIPA, en otra jornada que le fue favorable a todas sus divisiones.
LE PUEDE INTERESAR
Los chicos de Camba arrancaron el Clausura de LISFI con suerte dispar
LE PUEDE INTERESAR
Monasterio y Estrella pisaron bien fuerte
Y si de triunfos se trata, Cerro Platense, que aparece tercero en la general, también redondeó un muy buen fin de semana.
El conjunto ”azulgrana” se sacó 8 puntos de diez posibles a San Carlos 156, que intenta salir de los últimos lugares.
Otro de los equipos que tuvo una buena cosecha de “porotos” fue la Asociación Sacachispa, que superó por 8-4 en el global a Defensores de Villa Elisa.
Completó la jornada con éxito, El Cruce Lentejitas, que le ganó a pulseada al CRI. Catella, de visitante. En el partido Abastense Argentino y Club 151 Oeste hubo reparto de unidades: seis para cada uno.
defensores de villa elisa (2012): Alan Dworecki, Juan ignacio Ferrigno, joaquín Salto, Ian Oliva, Tobias Fretes, Benjamín Alvarez, Cristopher Ciar y Joaquin Rolon
esta es la categoría 2015 de abastense argentino, que participa en la liga del oeste
en su último año en competencias infantiles, la 2012 de fipa arremete con todo
les presentamos en sociedad a los miembros de la 2013 de abastense argentino
juegan y se divierten en defensores de villa elisa
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí