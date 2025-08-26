Para adolescentes los billetes de papel son cosa del pasado

Las billeteras virtuales llegaron para quedarse y si bien ya fueron adoptadas por gran parte de la sociedad hubo un sector que se incorporó de lleno en el mundo financiero gracias a estas plataformas y que no piensa operar de otra manera: los adolescentes.

Es que las billeteras virtuales fueron la puerta de entrada para muchos jóvenes al sistema financiero, quienes ya no conciben tener cuentas en entidades bancarias y mucho menos manejar efectivo, la plata física es cosa del pasado para ellos.

Según un reciente informe de la Universidad Torcuato Di Tella, en 2022 el 51% de los adolescentes ya utilizaban billeteras digitales, número que en 2024 se disparó al 89%.

Pero como se mencionó, este fenómeno va de la mano con la exclusividad ya que solo usan “dinero digital” y tampoco tienen interés de ver otro tipo de producto financiero ya que mientras que la gran mayoría ya opera con estas apps, solo un 17% de los jóvenes tiene una cuenta bancaria.

En tiempos donde la inmediatez manda, para muchos de estos jóvenes es inconcebible tomarse el tiempo de ir hasta un cajero a retirar dinero y luego proceder a comprar. “¿Para qué si en todos lados puedo pagar con el celular?”, respondió a EL DIA Santiago (19) al ser consultado sobre por qué no usaba billetes.

“La verdad es que no me acuerdo cuando fue la última vez que use efectivo. Supongo que fue alguna vez que me dio plata mi mamá, pero generalmente me transfiere y listo, yo hago todo con el celu: cargo la sube, pago las fotocopias de la facultad, hasta en el buffet pago con Qr. No entiendo para que tendría que buscar efectivo”, justificó el estudiante.

Esta facilidad es la que termina convenciendo a muchos jóvenes y adolescentes que como los nativos digitales que son resuelven su cotidianidad con el teléfono.

Pero los chicos no son los únicos, en Argentina el furor por este tipo de plataformas es tal que se erige como el país de la región en las que más se usa.

Según el informe de “The Global Payments Report 2024”, con un 31% de participación en el comercio electrónico y un 18% en puntos de venta físicos, Argentina lidera el ranking de uso de billeteras virtuales en la región.

“Es mucho más fácil, no tenés que salir con billetera, si tenés que pagar algo con mis amigas nos vamos transfiriendo la plata justa. Para mi es fácil, siempre salís de tu casa con el celular entonces si necesitas comprar algo tenés la plata ahí, no corres el riesgo de haberte olvidado la plata”, apuntó Sofía (16).

“Las veces que tuve efectivo fue porque mis papás me dieron para que compre algo para comer en la escuela. Pero ahora en el kiosco de mi colegio también se puede pagar con QR así que ya está”, añadió la adolescente que va una de las escuelas públicas de la Ciudad.