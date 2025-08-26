Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

Máximo Kirchner reavivó la interna con Axel Kicillof: "Ojalá ponga el mismo dinero en Quilmes que en La Plata"

El diputado cuestionó al gobernador por la inversión en obras. La crítica se dio en un acto en Quilmes

Máximo Kirchner reavivó la interna con Axel Kicillof: "Ojalá ponga el mismo dinero en Quilmes que en La Plata"
26 de Agosto de 2025 | 07:56

Escuchar esta nota

A menos de dos semanas de las elecciones, la interna en el peronismo bonaerense sumó un nuevo capítulo de tensión tras la viralización de un video en el que el diputado nacional Máximo Kirchner le reclama públicamente al gobernador Axel Kicillof por la distribución de fondos para obras, acusándolo de privilegiar a La Plata en detrimento de otros municipios del conurbano.

Según se supo, el hecho ocurrió la semana pasada durante la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en Quilmes, en un acto que el diputado compartió con la intendenta Mayra Mendoza y el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana.

Reproche por las obras y la paradoja del acto

En su discurso, Kirchner apuntó directamente a la inversión provincial en nuestra ciudad, donde recientemente se renovaron plazas y edificios icónicos. "Hace un año atrás, en un acto que hacías en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está La Ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata", se quejó el hijo de la expresidenta, y remató: "Me va a encantar, Quilmes lo necesita".

La paradoja del reclamo es que, apenas unas horas antes de ese mismo acto, el propio Axel Kicillof había estado en Quilmes junto a la intendenta Mayra Mendoza para inaugurar una nueva alcaidía, una importante obra de infraestructura para el distrito.

