Convocan a la inauguración del sendero "El Coronillo"
26 de Agosto de 2025 | 03:30
En Magdalena, dentro de la Reserva El Destino inaugurarán este viernes 29 de agosto, a las 10 de la mañana, el sendero “El Coronillo” con un recorrido guiado, charlas, plantación de especies nativas y un abrazo simbólico al árbol, con participación de la Escuela Rural N°27.

 

