Los chicos de Camba arrancaron el Clausura de LISFI con suerte dispar

Los chicos de Defensores de Cambaceres comenzaron a competir en el torneo que organiza LISFI. Y en ese sentido, el fin de semana visitaron a Talleres B, en el inicio del torneo Clausura. En el global de los puntos, los Rojos tuvieron suerte dispar en su primera presentación en la nueva competencia. Estos fueron los resultados:
CATEGORÍA 2019: igualó 1 a 1.
CATEGORIA 2018: perdió 3 a 1. El tanto fue de Eneas Villarreal.
CATEGORIA 2017: igualó 1 a 1, con gol de Benjamín Madroñal.
CATEGORIA 2016: cayó 5 a 2. Los goles fueron de Eneas García (2). CATEGORIA 2015: perdió 3 a 1. El gol fue de bruno Von Pollackof.
CATEGORIA 2014: igualó 0 a 0.
CATEGORIA 2013: empató 0 a 0. CATEGORIA 2012: goleó 4 a 0, con tantos de León Soler (2), Eugenio Hernández y Bartolo Rodríguez.
cambaceres comenzó con todo el torneo clausura de la liga sur
los nenes de la categoría 2019 de unidos de olmos, que volvieron a hacer de las suyas
