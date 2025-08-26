Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Fútbol infantil |Segunda parte del torneo de la liga sur

Los chicos de Camba arrancaron el Clausura de LISFI con suerte dispar

Los chicos de Camba arrancaron el Clausura de LISFI con suerte dispar

cambaceres comenzó con todo el torneo clausura de la liga sur

26 de Agosto de 2025 | 06:35
Edición impresa

Los chicos de Defensores de Cambaceres comenzaron a competir en el torneo que organiza LISFI. Y en ese sentido, el fin de semana visitaron a Talleres B, en el inicio del torneo Clausura. En el global de los puntos, los Rojos tuvieron suerte dispar en su primera presentación en la nueva competencia. Estos fueron los resultados:

CATEGORÍA 2019: igualó 1 a 1.

CATEGORIA 2018: perdió 3 a 1. El tanto fue de Eneas Villarreal.

LE PUEDE INTERESAR

Monasterio y Estrella pisaron bien fuerte

LE PUEDE INTERESAR

Las grandes figuritas

CATEGORIA 2017: igualó 1 a 1, con gol de Benjamín Madroñal.

CATEGORIA 2016: cayó 5 a 2. Los goles fueron de Eneas García (2). CATEGORIA 2015: perdió 3 a 1. El gol fue de bruno Von Pollackof.

CATEGORIA 2014: igualó 0 a 0.

CATEGORIA 2013: empató 0 a 0. CATEGORIA 2012: goleó 4 a 0, con tantos de León Soler (2), Eugenio Hernández y Bartolo Rodríguez.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

cambaceres comenzó con todo el torneo clausura de la liga sur

los nenes de la categoría 2019 de unidos de olmos, que volvieron a hacer de las suyas

Tags

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse

¡"Vitória" y baile 8 a 0! El rival del Pincha ya mete miedo en Brasil

Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Convocan a la inauguración del sendero “El Coronillo”

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad

“¡Gracias, Jefe!”: Milei salió a respaldar a Karina
Últimas noticias de Fútbol infantil

Ilusionados: los chicos ponen las cartas en juego

La 90, Juvenil La Plata y San Carlos son de “10”

Monasterio y Estrella pisaron bien fuerte

Las grandes figuritas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla