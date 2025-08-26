¡Explosiva! Zaira Nara sorprendió con una producción en topless en las playas de México: las fotos

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Zaira Nara dejó sin aliento a todos sus seguidores tras compartir el backstage de su última producción de fotos en las paradisíacas playas de Holbox, en Quintana Roo, México. La hermana de Wanda Nara posó en paños menores y sus imágenes se viralizaron en redes sociales.
En un carrete de imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, Zaira se muestra de espaldas haciendo topless, con el mar turquesa y las hojas verdes de fondo. Rápidamente, su contenido se llenó de “me gusta” y de comentarios elogiándola.
“La más linda de Argentina”, “Qué mujer” y “La más hermosa” fueron los comentarios que se replicaron en su posteo.
El fin de semana pasado, la modelo viajó con destino a México para ser parte de una producción de fotos para la marca de zapatos de Ricky Sarkany, marca con la cual ya ha trabajado anteriormente.
Por otra parte, aprovechó para promocionar su nueva marca de yerba “Alba Nueva”, una yerba misionera de origen natural, creada en alianza con los hermanos Laura y Ariel Mozo.
La modelo deslumbró con fotos en bikini, disfrutando de un buen mate argentino.
