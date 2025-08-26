Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Policiales

Fuego, tensión y asistencia a vecinos por inhalación de monóxido de carbono en Arturo Seguí

Fuego, tensión y asistencia a vecinos por inhalación de monóxido de carbono en Arturo Seguí
26 de Agosto de 2025 | 08:37

Escuchar esta nota

Mientras en el centro de La Plata sigue la conmoción por el incendio del depósito ilegal de 3 y 48, y tras un nuevo foco en la madrugada de ayer en un taller de motos 6 y 44, en la localidad platense de Arturo Seguí los bomberos voluntarios tuvieron un lunes a las corridas por al menos dos siniestros ígneos que redundaron en una jornada de tensión y de trabajo abrumador. 

 "Cerca de las 17, los equipos tuvieron que dirigirse a las calles 159 y 415, dónde un principio de incendio en la habitación de una casa motivó el trabajo de los uniformados. En este caso, dos personas tuvieron que ser asistidas por personal del SAME debido a la inhalación de monóxido de carbono", se detalló. 

"En tanto, ya entrada la noche, alrededor de las 20:15, el llamado de auxilio provino de la calle 415 entre 138 y 139, dónde ardió un montículo de ramas y hojas secas, afectando además arboleda del lugar. Luego de 20 minutos los bomberos lograron sofocar las llamas", de reportó. 

Sin embargo, consignó que "todo empezó temprano, cerca de las 10, cuando acudieron a la calle 438 entre 137 y 138, dónde un poste del tendido eléctrico estuvo a punto de caer. Luego del vallado del lugar y retiro del peligro, retornaron a su base". 

"Las emergencias ocurrieron con pocas horas de diferencia y movilizaron a todo el cuartel de Bomberos de Arturo Seguí, en lo que resultó una jornada movida", afirmaron. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Los detalles el revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto
Últimas noticias de Policiales

Denuncian ataque a un local de la UCR en La Plata y le apuntan a "energúmenos antidemocráticos"

Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44

La teoría de la “mano negra” en la trama del fentanilo contaminado

Una joven detenida por un simulacro de fusilamiento
La Ciudad
¿Invierno en retirada? Sol y temperatura de primavera este martes en La Plata
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este martes
Se define el Súper Cartonazo de $9.000.000: los números que salieron este martes en EL DIA
Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse
Para adolescentes los billetes de papel son cosa del pasado
Espectáculos
¡Explosiva! Zaira Nara sorprendió con una producción en topless en las playas de México: las fotos
Yanina Latorre habló con Javier Milei y le dijo toda la verdad sobre su relación con Fátima Flórez
Fenómeno barrial: “Homo argentum” se une al club del millón
Tamara exprime el escándalo con Alberto Fernández
Zerboni, el villano de “Top Chef”: “Hay que tenerle respeto a la comida”
Deportes
Tranquilo: a poco del cruce con Estudiantes, Flamengo goleó 8-0 y clavó récord en Brasil
Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto
Silva no duda: “Ni los mejores antes ni ahora los peores”
Minuto fatal: a River le arruinaron la noche
Información General
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen
Los números de la suerte del martes 26 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
Crece el malestar psicológico: afecta a casi un tercio de los argentinos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla