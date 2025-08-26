Fuego, tensión y asistencia a vecinos por inhalación de monóxido de carbono en Arturo Seguí

Mientras en el centro de La Plata sigue la conmoción por el incendio del depósito ilegal de 3 y 48, y tras un nuevo foco en la madrugada de ayer en un taller de motos 6 y 44, en la localidad platense de Arturo Seguí los bomberos voluntarios tuvieron un lunes a las corridas por al menos dos siniestros ígneos que redundaron en una jornada de tensión y de trabajo abrumador.

"Cerca de las 17, los equipos tuvieron que dirigirse a las calles 159 y 415, dónde un principio de incendio en la habitación de una casa motivó el trabajo de los uniformados. En este caso, dos personas tuvieron que ser asistidas por personal del SAME debido a la inhalación de monóxido de carbono", se detalló.

"En tanto, ya entrada la noche, alrededor de las 20:15, el llamado de auxilio provino de la calle 415 entre 138 y 139, dónde ardió un montículo de ramas y hojas secas, afectando además arboleda del lugar. Luego de 20 minutos los bomberos lograron sofocar las llamas", de reportó.

Sin embargo, consignó que "todo empezó temprano, cerca de las 10, cuando acudieron a la calle 438 entre 137 y 138, dónde un poste del tendido eléctrico estuvo a punto de caer. Luego del vallado del lugar y retiro del peligro, retornaron a su base".

"Las emergencias ocurrieron con pocas horas de diferencia y movilizaron a todo el cuartel de Bomberos de Arturo Seguí, en lo que resultó una jornada movida", afirmaron.