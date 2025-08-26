Ilusionados: los chicos ponen las cartas en juego

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad
FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
En el día de su cumple número 25, Nicky Nicole blanqueó con Lamine
Fuerte caída de acciones y bonos; el dólar oficial se volvió a disparar
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
La Andis desde adentro: “motosierra”, desfinanciamiento y “exceso” de tareas
Presencia platense en el Congreso de Educación Privada, con foco en la IA
Quejas por el servicio de luz “que va y viene” en un sector de Los Hornos
Reclamo por una pérdida de agua que “cumplirá un año y mata árboles”
Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA
Comenzó a desarrollarse la etapa decisiva de los torneos infantiles. Por ejemplo, en LISFI arrancó el Clausura de la Zona 1; y en LAFIR, las tradicionales Liguillas. Los equipos queman los últimos cartuchos
Aquí están, estos son... Les presentamos a los jugadores que pertenecen a la categoría 2016 de abastense argentino, la que compìte con gran suceso en la liga del oeste, otra de las opciones de la región para jugar de manera oficial
9 de Julio se ha caracterizado con el correr de los años con tener muy buenas categorías. Y en este caso, la 2019 es una de ellas. el fin de semana que pasó enfrentaron a Los Dragones, por el clausura de la liga Amateur Platense
La filial miguel angel lauri, de berisso tiene un largo recorrido en los campeonatos infantiles de la región. Desde sus comienzos, vienen dejando su huella marcada a fuego, como por ejemplo, la categoría 2015, que juega bárbaro
deportivo berisso también cuenta con una rica historia en el fútbol local. hoy participa con marcado suceso en los torneos organizados por la liga independiente (lifipa). en esta foto aparecen los chicos de la 201
LOS CHICOS DE LA 2018 DE VILLA SAN CARLOS, QUE SIGUEN HACIENDO HISTORIA / JORGE VILLALBA
ESTOS SON LOS INTEGRANTES DE LA CATEGORÍA 2017 DE VILLA ALBINO. ¡VAMOS, PIBES...
