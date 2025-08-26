Ilusionados: los chicos ponen las cartas en juego

Aquí están, estos son... Les presentamos a los jugadores que pertenecen a la categoría 2016 de abastense argentino, la que compìte con gran suceso en la liga del oeste, otra de las opciones de la región para jugar de manera oficial

9 de Julio se ha caracterizado con el correr de los años con tener muy buenas categorías. Y en este caso, la 2019 es una de ellas. el fin de semana que pasó enfrentaron a Los Dragones, por el clausura de la liga Amateur Platense

La filial miguel angel lauri, de berisso tiene un largo recorrido en los campeonatos infantiles de la región. Desde sus comienzos, vienen dejando su huella marcada a fuego, como por ejemplo, la categoría 2015, que juega bárbaro

deportivo berisso también cuenta con una rica historia en el fútbol local. hoy participa con marcado suceso en los torneos organizados por la liga independiente (lifipa). en esta foto aparecen los chicos de la 201

LOS CHICOS DE LA 2018 DE VILLA SAN CARLOS, QUE SIGUEN HACIENDO HISTORIA / JORGE VILLALBA