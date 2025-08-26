Las grandes figuritas

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para la Ciudad
FOTOS Y VIDEO. Tras el incendio del depósito, el barrio céntrico intenta recuperarse
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
En el día de su cumple número 25, Nicky Nicole blanqueó con Lamine
Fuerte caída de acciones y bonos; el dólar oficial se volvió a disparar
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
La Andis desde adentro: “motosierra”, desfinanciamiento y “exceso” de tareas
Presencia platense en el Congreso de Educación Privada, con foco en la IA
Quejas por el servicio de luz “que va y viene” en un sector de Los Hornos
Reclamo por una pérdida de agua que “cumplirá un año y mata árboles”
Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA
estos son los jugadores que forman parte de la categoría 2017 de los dragones, de villa elisa, que el último sábado venció a 9 de julio, por el torneo de la liga amateur / jorge villalba
ESTE ES EL EQUIPO DE LA CATEGORÍA 2018 DE SALADERO, QUE COMENZÓ A ESCRIBIR SU HISTORIA EN EL FÚTBOL DE LIFIPA
LOS CHICOS DE LA 2015 DE 9 DE JULIO, QUE VENCIERON POR A MÍNIMA / J. VILLALBA
UN VERDADERO FOTÓN... NOS REFERIMOS A LA CATEGORÍA 2015 DE LOS DRAGONES
AQUÍ ESTÁN LOS CHICOS QUE JUEGAN EN LA CATEGORÍA 2016 DE CANAL OESTE
UNA DE LS POSTALES SABATINAS... LA 2017 DE CIDI DEFENSA, QUE VIENE PISANDO FUERTE EN EL CAMPEONTO LOCAL
LA CATEGORÍA 2017 DE ABASTENSE, QUE COMPITE EN LA LIGA DEL OESTE
ESTOS PEQUEÑOS REPRESENTAN CON ORGULLO A DEFENSORES DE VILLA ELISA
SE LLAMA DAVID GÓMEZ Y ES EL AQUERO DE LA CATEGORÍA 2012 DE DEFENSORES DE VILLA ELISA. SERÁ SU ÚLTIMO AÑO DE INFANTILES ANTES DE PASAR A JUVENILES
ANTES DE SALTAR A LA CANCHA POSAN PARA LA FOTOGRAFÍA, LOS PIBES QUE PERTENECEN A LA CATEGORÍA 2012 DE ABASTENSE, GRAN ANIMADOR EN LA LIGA DEL OESTE
