Las grandes figuritas

estos son los jugadores que forman parte de la categoría 2017 de los dragones, de villa elisa, que el último sábado venció a 9 de julio, por el torneo de la liga amateur / jorge villalba

26 de Agosto de 2025 | 06:33
ESTE ES EL EQUIPO DE LA CATEGORÍA 2018 DE SALADERO, QUE COMENZÓ A ESCRIBIR SU HISTORIA EN EL FÚTBOL DE LIFIPA

LOS CHICOS DE LA 2015 DE 9 DE JULIO, QUE VENCIERON POR A MÍNIMA / J. VILLALBA

UN VERDADERO FOTÓN... NOS REFERIMOS A LA CATEGORÍA 2015 DE LOS DRAGONES

AQUÍ ESTÁN LOS CHICOS QUE JUEGAN EN LA CATEGORÍA 2016 DE CANAL OESTE

UNA DE LS POSTALES SABATINAS... LA 2017 DE CIDI DEFENSA, QUE VIENE PISANDO FUERTE EN EL CAMPEONTO LOCAL

LA CATEGORÍA 2017 DE ABASTENSE, QUE COMPITE EN LA LIGA DEL OESTE

ESTOS PEQUEÑOS REPRESENTAN CON ORGULLO A DEFENSORES DE VILLA ELISA

SE LLAMA DAVID GÓMEZ Y ES EL AQUERO DE LA CATEGORÍA 2012 DE DEFENSORES DE VILLA ELISA. SERÁ SU ÚLTIMO AÑO DE INFANTILES ANTES DE PASAR A JUVENILES

ANTES DE SALTAR A LA CANCHA POSAN PARA LA FOTOGRAFÍA, LOS PIBES QUE PERTENECEN A LA CATEGORÍA 2012 DE ABASTENSE, GRAN ANIMADOR EN LA LIGA DEL OESTE

Fútbol Infantil

