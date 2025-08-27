Bernal posterga desfile de su aniversario y los Fogones se realizarán el 13 de septiembre

El Municipio de Quilmes anunció la postergación de las actividades programadas para conmemorar el 65º aniversario de la declaración de Bernal como ciudad, las cuales estaban previstas para el domingo 31 de agosto, ya que el pronóstico de tormentas para el fin de semana, en el marco de la tradicional “tormenta de Santa Rosa”, motivó la suspensión de la jornada.

El desfile, del cual iban a participar escuelas, instituciones y fuerzas de seguridad, se iba a desarrollar a partir de las 11 en la intersección de Zapiola y Belgrano.

Las celebraciones tendrán ahora su puntapié inicial el sábado 13 de septiembre con la 58º edición de los Fogones de Bernal. El evento es organizado por los Bomberos Voluntarios junto a instituciones locales y cuenta con el acompañamiento de la Comuna. De esta forma, la comunidad de Bernal deberá esperar unas semanas más para vivir este encuentro clásico que cada año reúne a vecinos y familias en el marco de los festejos por el aniversario de la localidad.